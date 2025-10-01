Así avanza la Alcaldía de Santa Marta en soluciones para agua y alcantarillado de la ciudad

Colombia

El recurso del agua es uno de los más importantes para el ser humano históricamente. No por nada, antaño, las civilizaciones se establecían cerca de cuerpos de agua para prosperar. Sin embargo, actualmente en Colombia se han evidenciado coyunturas con el líquido vital.

Bogotá, por ejemplo, siendo uno de los más recientes, cuando duró cerca de dos años con un racionamiento diario de agua.

Ahora, otras ciudades como Santa Marta han afrontado problemas en este aspecto, pero en este caso para esa ciudad, la administración distrital encabezada por el alcalde Carlos Pinedo ha tenido avances en soluciones hídricas de alcantarillado.

Es así como la Alcaldía de Santa Marta ha ejecutado proyectos que buscan resolver los problemas que tiene la ciudad con el acueducto y el alcantarillado.

Subtítulo: ¿Cuáles son esos proyectos?

El primero y uno de los más importantes es la rehabilitación y saneamiento básico de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), en la cual desde 1998 no se invertía. Al igual que el Colector Sanitario de Bellavista y Pescaito.

El punto de ponerle la lupa a estas infraestructuras obedece a la necesidad de mitigar el rebosamiento de aguas residuales en sectores críticos.

Por otro lado, entrando en materia de acueducto, se están rehabilitando 12 pozos subterráneos mediante un convenio con Findeter por más de 19 mil millones de pesos, lo que incrementará la continuidad del servicio y beneficiará a más de 20 mil habitantes.

Adicional, se están adelantando los diseños de dos plantas desalinizadoras que están ubicadas en Taganga y el sur de Santa Marta.

Finalmente, se ha trabajado en la viabilización de la Planta El Curval, que tendrá capacidad de 800 litros por segundo para atender a 400.000 personas.

Cabe resaltar que estas iniciativas de la Alcaldía de Santa Marta, que han estado respaldadas por recursos nacionales y 850.000 millones gestionados por el distrito, hacen parte y conforman el Plan de Desarrollo de la ‘Perla de América’.