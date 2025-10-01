Academia y sector privado trazan puentes en pro de la empleabilidad

En la octava edición de ‘El Futuro de la Educación’, organizado por Prisa Media en Bogotá, expertos del sector educativo y empresarial debatieron sobre la necesidad de adaptar la formación académica a un mercado laboral en constante transformación y digitalización.

Claudia Camacho, gerente de Educación y Productividad de Colsubsidio, dio inicio al debate señalando que: “Hoy la educación se tiene que volcar a los requerimientos del sector productivo, y la empresa se debe volver un espacio de formación”. Las competencias demandadas por las compañías, aseguró, cambian rápidamente por lo que los programas educativos deben ser diseñados para acompañar esta transformación.

La gerente, añadió que este cambio implica repensar la educación como un proceso flexible, capaz de ajustarse a los distintos momentos de la vida de las personas y a los requerimientos del mercado, visión que fue compartida por Sebastían Chacón, director de la Escuela de Negocios del Politécnico Grancolombiano, que aseguró que además de ello, debe ser “anticipatoria”, sobre todo en sectores estratégicos donde la tecnología avanza más rápido que la normativa.

Los panelistas aclararon que no se trata de desvalorizar las carreras que ya existen, sino de definir con precisión el diferencial y la promesa de valor de cada una, recalcando la urgencia de actualizar los currículos y alinearlos con las necesidades reales de los empleadores.

En este contexto, la pertinencia de los programas educativos se convirtió en un eje central de la conversación. Camacho señaló que “muchas veces la calidad de la educación se mide por estándares académicos, sin considerar su relevancia para el mundo laboral”, y apuntó que “el 60% de las empresas no encuentra el talento que necesita”. Ahí la importancia de una educación que ofrezca una promesa clara de empleabilidad.

Así mismo, coincidieron en que la actualización del sistema no solo implica renovar los programas: también fortalecer un conjunto diverso de competencias. Camacho resaltó que las habilidades blandas son hoy más valoradas que nunca, mientras que Chacón enfatizó en la necesidad de “impulsar las capacidades STEM y garantizar experiencias prácticas desde los primeros semestres”.

Otro eje de la discusión fue la colaboración entre instituciones educativas y el sector empresarial. Camacho se refirió en este punto al trabajo que adelanta Colsubsidio con la Universidad de los Andes a través de TecAlianza, un proyecto que busca construir currículos actualizados y pertinentes con ayuda del sector productivo.

En la misma línea, Chacón señaló que estas estrategias son valiosas y necesarias pero deben integrarse con políticas públicas y planes de desarrollo que garanticen la relevancia de la formación.

Finalmente, los panelistas resaltaron que la educación superior debe convertirse en un puente entre aprendizaje y empleabilidad. Más allá de la instrucción formal, se trata de diseñar trayectorias de aprendizaje flexibles, pertinentes y conectadas con las demandas laborales.