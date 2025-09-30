Un informe revela que telefonía Claro lidera velocidad de descarga de internet móvil en Santa Marta

Santa Marta

Según un reciente informe, Claro lidera en calidad y cobertura móvil en Santa Marta y el Magdalena. Los datos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) indicó que esta compañía registró la mayor velocidad de descarga de internet móvil en la ciudad, con un promedio de 23,13 Mbps, superando por 7 y 8 Mbps al segundo y tercer operador, respectivamente.

Entre enero y agosto de 2025, Claro fue el operador que más líneas móviles ganó por portaciones positivas en Santa Marta, con cerca de 2.000 usuarios que decidieron cambiarse desde otras compañías.

A través de un comunicado, se indicó que “la compañía ha venido reforzando su infraestructura en la región con inversiones clave. Actualmente, Claro ofrece cobertura 4G en el 100 % de las cabeceras municipales del Magdalena, además de servicios de fibra óptica en Santa Marta y Ciénaga. Esto se traduce en una mayor estabilidad y velocidad para los usuarios, y en soluciones tecnológicas más robustas para las empresas locales”.

Adicionalmente, la operadora ha activado 15 antenas 5G en sectores estratégicos de Santa Marta y ha actualizado siete antenas 4G existentes. Estas mejoras no solo optimizan la calidad en llamadas y navegación, sino que también hacen más eficiente el uso de recursos, reduciendo el impacto ambiental mediante tecnologías de última generación.

“Estas inversiones reflejan nuestro compromiso con los usuarios en Santa Marta. Los resultados en calidad, cobertura y preferencia lo demuestran. Seguiremos ofreciendo el mejor servicio móvil, con los más altos estándares de disponibilidad y desempeño”, aseguró Luis Miguel Porto, director regional de Claro Colombia.