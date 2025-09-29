Tres migrantes desaparecieron en El Salvador tras ser deportados por EE. UU a cárceles de Bukele

Tres salvadoreños, José Osmín, Brandon Sigaran y William Martínez, presuntamente fueron deportados por Estados Unidos hacia El Salvador acusados sin pruebas de ser pandilleros.

Sus familiares aseguran no saber nada de ellos desde hace meses y sus casos fueron denunciados como desapariciones forzadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El País, el periódico global, reporta que estas personas fueron llevadas al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la cárcel de máxima seguridad del régimen de Nayib Bukele en El Salvador, en los vuelos que también deportaron a unos 250 venezolanos de territorio estadounidense.

En EE. UU. solamente constan las órdenes de deportación de estos tres salvadoreños. Ninguno de ellos está acusado formalmente de pertenecer a una pandilla.

Sus familias iniciaron los procesos de búsqueda ante la ausencia de información oficial sobre el paradero de estos hombres tras ser deportados.

Se dirigieron a todas las instituciones competentes de ambos países e incluso presentaron un habeas corpus, según cuenta el abogado Kelvi Zambrano, quien asumió voluntariamente estos casos ante las instancias internacionales; no obstante, los seres queridos de estas personas aún se aferran a los rumores y la información que han obtenido de forma independiente.

¿Qué se sabe del paradero de los tres migrantes desaparecidos en El Salvador tras ser deportados?

En el caso de William Martínez, su madre lo reconoció en una de las imágenes compartidas por el mandatario Bukele de la cárcel de Santa Ana. Se siente aliviada con que su hijo no se encuentre en el Cecot y espera que, más temprano que tarde, reciba una llamada para confirmar que se encuentra bien, como le comunicó, a través de su esposa, Kilmar Abrego García, quien regresó a Estados Unidos en junio tras ser deportado “por error”.

Abrego dice que junto a los venezolanos enviados al Cecot había 23 salvadoreños, pero solo dos eran miembros activos de una pandilla. Seis de las 21 personas restantes fueron trasladados a Santa Ana, mientras que los otros 15 se quedaron en el Cecot por tener tatuajes. Asegura que en el primer subgrupo se encontraba Martínez.

Por otra parte, Abrego añade que hay otros 17 salvadoreños en la misma situación que estos tres individuos. Sin embargo, los casos de Osmín, Sigaran y Martínez son los únicos que han sido denunciados como desapariciones forzadas.

La Cruz Roja le confirmó a los familiares de Sigaran que el hombre está en el Cecot. Hace más de seis meses fue la última vez que lograron establecer contacto con esta persona, que sufre de una enfermedad “que le salen bolas en la piel” según dijo su madrastra. Les avisó que sería deportado, pero que sería puesto en libertad al regresar a su país, puesto que no había cometido ningún delito.

Sin embargo, ante la falta de información los días siguientes, contrataron a una abogada que les adelantó el paradero de Sigaran, indicando que no podía continuar con el caso porque “pelearía en contra del Gobierno de Bukele” y se trataría de un canje con Estados Unidos, de acuerdo con su madrastra.

Entretanto, los familiares de Osmín desconocen por completo el paradero del salvadoreño, tras ser deportado en abril, mes en el que su hermana habló por última vez con él a través de una llamada telefónica, en la que le dio indicaciones para que fuese recibido en El Salvador. No obstante, nunca llegó.

En el país centroamericano les dijeron que su nombre estaba tachado en la lista de personas que tomaron el vuelo; pero en EE. UU. les confirmaron que sí había sido deportado. Desesperados, sus hermanos en Estados Unidos, El Salvador y Suecia han agotado todas las instancias para dar con Osmín, pero siguen sin saber dónde está, aunque asumen que el silencio de las autoridades quiere decir que está en el Cecot.