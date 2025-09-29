“Si Hamás rechaza el plan, Israel terminará el trabajo por sí solo”: Netanyahu tras aceptar acuerdo

Tras una reunión de casi cuatro horas en el Salón Oval de la Casa Blanca, entre el presidente Donald Trump y el primer ministro de Israel, Banjemin Netanyahu, el mandatario estadounidense ofreció una rueda de prensa donde confirmó que el israelí aceptó el acuerdo propuesto

“Hoy es un día histórico para la paz, el Primer Ministro y yo acabamos de concluir una importante reunión sobre muchos temas vitales... Debatimos cómo poner fin a la guerra en Gaza, pero esto es solo una parte de un panorama más amplio: la paz en Oriente Medio”, dijo Trump.

De acuedo con Trump, el plan presentado fue discutido “con nuestros amigos y socios de toda la región”. Agregó que “si Hamás la acepta, esta propuesta exige la liberación inmediata de todos los rehenes restantes, pero en ningún caso en un plazo superior a 72 horas... los rehenes regresarán”.

Trump aseguró que “para garantizar el éxito de este esfuerzo, mi plan exige un nuevo organismo internacional de supervisión: la Junta de la Paz, que estará dirigida, por un caballero conocido como el presidente Donald J. Trump de Estados Unidos”.

Detalló que “Hamás y otras facciones terroristas no desempeñarán ningún papel en la mesa, no desempeñarán ningún papel en el gobierno de Gaza, en absoluto, directa o indirectamente. Como ustedes saben, miles de líderes de Hamás han sido asesinados y soldados han sido asesinados”, dijo Trump.

“No olvidemos cómo llegamos aquí. Hamás fue elegido por el pueblo palestino. Israel se retiró de Gaza, pensando que viviría en paz. Recuerden que hace mucho tiempo se retiraron. Dijeron: “Tómenlo ustedes. Esta es nuestra contribución a la paz”. Pero eso no funcionó. Fue lo contrario de la paz. Se alejaron. Les dieron todo. Y nunca lo olvidé, porque dije que, como agente inmobiliario, no me parecía un buen negocio. Es decir, renunciaron al océano”, dijo Trump.

También, retó a los palestinos a asumir “la responsabilidad de su destino, porque eso es lo que les estamos dando: la responsabilidad de su destino, condenar y prohibir totalmente el terrorismo y ganarse un futuro mejor. No quieren la vida que han tenido. Han tenido una vida difícil con Hamás”, dijo Trump

Trump aseguró que dialogó con Qatar para lanzar un mecanismo trinacional de segurdiad, “tuvimos una histórica llamada telefónica en el Despacho Oval con el Primer Ministro Al Thani... Acordamos lanzar un mecanismo trilateral formal entre Israel, Qatar y Estados Unidos para iniciar un diálogo que mejore la seguridad mutua, corrija percepciones erróneas y evite futuras dudas.”

Natanyahu acepta el plan pero advierte a Hamás

Primer Ministro de Israel Banejmin Natanyahu, inició su discruso afirmando que “estamos dando un paso crucial para poner fin a la guerra en Gaza y preparar el terreno para un avance drástico de la paz en Oriente Medio”.

Natanyahu apoyó el plan propuesto por la administración Trump, “su plan logra nuestros objetivos bélicos (...) es coherente con los cinco principios que mi gobierno estableció para el fin de la guerra”.

Pero adviertió que poner fin a la guerra en Gaza “se puede hacer por las buenas o por las malas, pero se hará… Si Hamás rechaza su plan, o si supuestamente lo acepta, entonces básicamente hace todo lo posible para contrarrestarlo. Entonces Israel terminará el trabajo por sí solo”.

“Nunca olvidaremos los horrores del 7 de octubre y haremos todo lo necesario para asegurarnos de que no vuelvan a ocurrir. Desde el 7 de octubre, los enemigos de Israel han aprendido una dura verdad. Quienes nos atacan pagan un alto precio, pero quienes se asocian con nosotros impulsan el progreso y la seguridad de sus pueblos”, dijo Netanyahu.

Finalmente aseguró que “creo que esto no sólo puede ser un nuevo comienzo para Gaza, sino que puede ser un nuevo comienzo para toda la región”, dijo el premier israelí.

En las próximas horas el primer ministro se reunirá con congresistas democratas para “hablar sobre mantener la apertura de nuestro país. Tendrán que hacer algunas cosas porque sus ideas no son muy buenas, son muy perjudiciales para nuestro país, así que veremos cómo funciona”, dijo el premier.