Trazan ruta para prevenir estigmatización de firmantes de paz

Área donde se estableció la reubicación de firmantes de paz en zona rural de Cúcuta/ Foto ARN

Cúcuta

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) lideró en Cúcuta la Mesa Regional en Prevención Temprana y Superación de la Estigmatización, un espacio de articulación interinstitucional y comunitaria que busca fortalecer acciones conjuntas en favor de la reconciliación y la construcción de paz en Norte de Santander.

La jornada contó con la participación de representantes de instituciones del orden nacional y territorial, organismos internacionales, líderes comunitarios, firmantes del Acuerdo de Paz y medios de comunicación, quienes reflexionaron sobre la importancia de superar estigmas y promover narrativas que reconozcan los avances en los procesos de reincorporación.

Durante el encuentro, se socializaron experiencias de prevención temprana frente a la estigmatización, se analizaron los principales retos en el territorio y se definieron compromisos orientados a garantizar entornos más seguros, respetuosos y libres de discriminación para las comunidades y las personas en proceso de reincorporación.

Lorena Corvera, Coordinadora de la ARN Norte de Santander aseguró “Nos encontramos adelantando la Mesa Regional de Prevención Temprana y Superación de la Estigmatización, para articular un plan de trabajo con las diferentes entidades, para nosotros es muy importante este ejercicio porque hemos logrado tener un diálogo articulado con las diferentes entidades”.

“Nosotros hemos realizado diversos encuentros comunitarios, diálogos con juntas de acción comunal, diálogos con entidades, funcionarios públicos, talleres para periodistas de Cúcuta, el Catatumbo y Norte de Santander; estamos trabajando diferentes procesos desde lo comunicacional y lo comunitario”. Indicó

Por su parte Jorge Rodriguez coordinador territorial de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz en Norte de Santander, dijo a Caracol Radio que “venimos haciendo seguimiento a todos estos ejercicios de la no estigmatización, en este caso liderado por la Agencia de Reincorporación donde nos reunimos para identificar la acciones que se vienen realizando y las oportunidades de mejora, desde el contexto regional”.

Indicó además que ”los mitos en torno a la población firmante es que todavía como sociedad no entendemos que el Estado asumió la responsabilidad con los firmantes, con las víctimas, con la capacidad institucional para afectar positivamente los territorios de los conflictos que fueron afectados por el conflicto".

José Miguel Pinto, firmante del Acuerdo de Paz “nosotros estamos trabajando con los funcionarios de la ARN a través de campañas para evitar la estigmatización a los firmantes del Acuerdo de Paz, hoy estamos comprometidos con la paz. No queremos que nuestros hijos y las nuevas generaciones sufran lo que nosotros vivimos”.

“La superación de la estigmatización es fundamental para consolidar la paz. Estos espacios nos permiten construir confianza, reconocer la diversidad de voces y reafirmar el compromiso institucional de trabajar unidos por un Norte de Santander más incluyente”, afirmó

Con la realización de esta mesa regional, la ARN reafirma su compromiso de continuar impulsando estrategias que aporten a la reconciliación, la no estigmatización y la construcción de paz en el departamento y en todo el país.