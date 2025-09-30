Seis de cada diez ocupados en Colombia son informales: Director de Fedesarrollo

Armenia

En el marco del foro empresarial que lideró la Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío, el director de Fedesarrollo Luis Fernando Mejía se refirió a la generación de empleo que en su mayoría es informal.

Fue claro que infortunadamente ese factor sigue siendo el gran reto del mercado laboral en el país puesto que existe una mejora importante en la tasa de desempleo, sin embargo, la informalidad laboral en Colombia sigue siendo muy alta.

“Hemos tenido una mejora importante en la tasa de desempleo, en lo promedio del año ha sido 9,1% en el total. Estamos ya en un dígito, eso es muy importante, pero infortunadamente la informalidad laboral en Colombia sigue siendo muy alta, cercana al 57%. Esto quiere decir que casi seis de cada 10 ocupados en Colombia son informales", afirmó.

Añadió: “Ahí todavía tenemos retos importantes para avanzar a través de mejores formaciones de capital humano, pertinencia la formación para el trabajo, hacer más barato los negocios en el país. Eso va a ser también importante eventualmente en una nueva reforma tributaria".

Señaló que es preocupante el panorama puesto que las condiciones de la informalidad son inestables por lo que debe apuntarse a la formalidad con el objetivo de fortalecer la calidad en la generación de empleo.

Explicó que cuando se tengan tasas de desempleo más bajas se traducirá en beneficios para todos los hogares del país.

Comportamiento económico del Quindío

En cuanto al comportamiento económico del departamento, el director manifestó que la brecha de desempleo se ha cerrado sustancialmente respecto a años anteriores y no solo incentivos como las Zonas Económicas y Sociales Especiales (ZESE) sino el sector de comercio y agro han sido fundamentales para alcanzar dichos resultados.

“El año pasado la economía creció 1,6% el total nacional, el departamento del Quindío creció 2,2% con una base importante de crecimiento jalonado por el sector del café, el sector de la agricultura que ha sido muy importante desde el punto de vista tanto del valor agregado como de la generación de empleo", mencionó.

Sostuvo que el departamento ha tenido un crecimiento relevante ya que en el año 2024 registró un crecimiento del 2.2% por encima del promedio nacional.

Destacó que las actividades agropecuarias, comerciales y de administración pública representan alrededor del 62,4% de la economía del departamento.

“El sector turístico ha tenido un repunte muy importante como en todo el país, pero especialmente clave para el departamento del Quindío y por supuesto la dinámica del sector comercio, que ha sido también uno de los grandes jalonadores de la actividad productiva", destacó.

Agregó: “Oportunidades muy interesantes para que el departamento continúe siendo uno de los líderes en materia de crecimiento y especialmente positivo, creo yo, la reducción de la tasa de desempleo, que antes de la pandemia era muy superior a la del promedio nacional y que hoy en día se encuentra en niveles similares a los del promedio nacional".

Fue claro que el Quindío está bien en materia de competitividad puesto que ocupa la novena posición en 32 departamento y la ciudad capital ocupa la décima posición.

También resaltó que en el Eje Cafetero los índices de confianza comercial e industrial se ubicaron por encima del promedio nacional con un 23,9% y 2,9% respectivamente.