Secretaría de la Mujer, lanza piloto contra el acoso callejero

Colombia.

Según lo informó la secretaria de la mujer, Laura Tami, la iniciativa se da debido a que los frentes de obra que actualmente hay en la ciudad, se han convertido en zonas de alto riesgo para las mujeres.

Según la Veeduría Distrital, ocho de cada diez bogotanas han sufrido acoso en la calle: miradas morbosas, silbidos y comentarios sexualizados.

La secretaria Tami, dio detalles sobre el acuerdo: “Estamos firmando un memorando de emprendimiento, que se desarrolla en alianza público–privada entre la Secretaría Distrital de la Mujer, Metro de Bogotá, Cusezar, Coninsa y Conconcreto, para que las mujeres vivamos seguras también en los frentes de obra".

Según lo informado, además de la formación a más de 600 trabajadores, el plan incluye la aplicación de encuestas antes y después de las intervenciones para medir cambios de percepción, aprendizajes y posibilidades de réplica en otros frentes de obra.

Además, la secretaría de la mujer detalló que el objetivo del piloto es consolidar una estrategia de ciudad que desnaturalice el acoso sexual callejero y convierta la equidad de género en uno de los pilares organizacionales de las empresas del sector.