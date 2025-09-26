Mourinho defiende a Richard Ríos de las críticas: “Veo razones para intentar sacar lo mejor de él”

Pese a que el Benfica igualó 1-1 con Río Ave, juego pendientepor la fecha 1 de la Primera Liga, el equipo dirigido por Mourinho no ha tenido un buen arranque de temporada. El mal desempeño del equipo ha generado el cuestionamiento sobre el rendimiento de ciertos jugadores, entre ellos se encuentra Richard Ríos.

Sin embargo, este jueves 25 de septiembre, el mediocampista recibió el fuerte respaldo de su entrenador, José Mourinho, quien hace poco volvió asumir la dirección del Benfica luego de 25 años.

Le puede interesar: Prensa portuguesa raja a Richard Ríos tras fallar oportunidad clara de gol

Declaraciones de Mourinho sobre Richard Riós

Durante la rueda de prensa previo al partido ante Gil Vicente por la fecha 7 de la Primeira Liga de Portugal, el director técnico del Benfica, Jose Mourinho, defendió al colombiano Richard Ríos, quien ha recibido varias críticas en los últimos días debido al mal desempeño que ha tenido el equipo en lo que lleva de temporada.

“Veo razones para ayudarlo mucho. Veo razones para intentar sacar lo mejor de él. Veo razones para intentar no pedirle cosas que le cuestan. En otras palabras, veo razones para analizarlo a fondo, estar muy cerca de él, protegerlo al máximo y al mismo tiempo, intentar que muestre sus fortalezas y oculte sus debilidades. Cuando le pides a un jugador que haga cosas por las que no es conocido, creas una situación de inestabilidad en la que el jugador se hunde gradualmente, incluso emocionalmente”, inició diciendo el técnico portugués.

Noticia relacionada: Increíble fallo de Richard Ríos con Benfica en Liga de Portugal

“La parte del entrenamiento de hoy que hicimos con Richard fue precisamente para intentar ponerlo en una situación, para pedirle cosas en las que se sienta cómodo y en las que la gente pueda ver a un buen jugador, que es lo que es”, agregó Mourinho.

Por último, el entrenador, aunque no confirmó el once titular del Benfica para enfrentar al Gil Vicente, reveló que Richard Ríos sí jugará: “Sabemos perfectamente que siempre hay una relación directa entre lo que la gente espera de un jugador y el precio que se paga por él. Cuando un jugador sale al campo, siempre sale con una pegatina en la espalda, que refleja los millones pagados por su traspaso. Lo que no voy a hacer es presionar más al jugador. Todo lo contrario. Como decía, intento crear situaciones en las que pueda dar un paso al frente y jugar mejor, dándole más confianza. Si me preguntas quién juega mañana, no quiero decir quién, porque aún no lo sé al 100%, pero Ríos sin duda jugará”.

Lea también: Mac Allister y un tremendo elogio para Luis Díaz: Es uno de los jugadores que más se parece a Messi