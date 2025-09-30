¿Qué pasó con el servicio de energía en Ibagué?

Un torrencial aguacero se presentó durante la madrugada de este martes, 30 de septiembre, en Ibagué.

Una fuerte tormenta azotó a la capital del Tolima durante la madrugada de este martes, 30 de septiembre, ocasionando múltiples emergencias por caída de árboles, inundaciones y pérdida de techos en las viviendas además el daño en varios circuitos eléctricos que dejaron una extensa zona sin fluido eléctrico.

¿Qué dice Celsia sobre la suspensión del servicio en Ibagué?

La empresa Celsia, encargada de la operación del servicio de energía en el Tolima, emitió un comunicado donde señaló que son alrededor de 50 mil usuarios en la ciudad que están por fuera del sistema a raíz de las lluvias torrenciales que ocasionaron el daño en redes y circuitos eléctricos.

En total, fueron más de 45 incidentes, entre ellos caída de árboles sobre las redes, daños en transformadores, ruptura de líneas y estructuras colapsadas. Los circuitos comprometidos hacen parte de las subestaciones El Papayo, Vergel, Brisas, San Jorge, Salado, entre otras.

Se informó, a través de un comunicado, que los equipos de contratistas y personal operativo de Celsia se encuentran desplegados en los diferentes puntos de afectación. Por la complejidad de las labores, las reparaciones requieren tiempo y especial dedicación; cuadrillas de mantenimiento, silvicultura, obras y postería trabajan de manera continua para atender cada caso.

