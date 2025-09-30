¿Qué dijeron comerciantes sobre plan de salvaguarda de la alcaldía por obra de bomberos en Armenia?

Secretario de hacienda de Armenia y la reunión con comerciantes, residentes de la obra del intercambiador de bomberos. Foto: Adrián Trejos

Armenia

Con una amplia participación de comerciantes, empresarios y residentes del sector del coliseo del café se llevó a cabo la reunión liderada por la cámara de comercio con la alcaldía de Armenia frente a las afectaciones económicas que representará la obra del deprimido de bomberos al norte de la ciudad.

El alcalde de Armenia, James Padilla García ratificó que las obras de la ciudad se construyen de la mano de la comunidad y explicó que el plan de salvaguarda que ya cuenta con 2 mil millones de pesos incluidos en el presupuesto de 2026, así como la presentación al concejo municipio del proyecto para exoneración del 100 % en el impuesto de Industria y Comercio para los años 2026 y 2027, al que accederán los directamente afectados.

Además de la disposición de los $2.000 millones para el plan, con posibilidades de ampliación, el mandatario local anunció la presentación de un proyecto de acuerdo con el concejo municipal, que establezca la exoneración del 100 % en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) a los contribuyentes ubicados en la zona, para los periodos gravables 2026 y 2027.

Nisa Bulevar

Óscar Javier Cubillos, administrador del conjunto residencial y comercial Nisa Bulevar “definitivamente se ha tenido respuesta y compromisos del alcalde y de parte del consorcio, tanto de organización como de pronto algunos beneficios que estaban pidiendo puntualmente los comerciantes.

Alcalde James Padilla y la reunión con comerciantes de la obra del deprimido de bomberos. Foto: Cortesía alcaldía de Armenia

También es claro que, pues el alcalde dice que esto lo debe llevar al honorable Concejo Municipal para que, sea aprobado, pero digamos que sí se ha logrado hacer un mejor acercamiento y que la gente conozca de una manera más puntual el alcance del proyecto con respecto a la zona y a qué va a afectar cada una de las áreas.

En Nisa Bulevar nosotros contamos con 42 locales comerciales, entonces digamos que el impacto de desempleo que se puede generar por esta hora es grande, es bastante significativo, además de las 1600 personas que habitan en ese conjunto de apartamentos.

Comerciantes

Camilo Mona de Pastelería MoKa “Bueno, a mí me parece que va con muy buenas bases, o sea, digamos que van enfocados en una necesidad puntual.

El hecho de que le pregunten a los comerciantes qué necesitan para mejorar su condición, yo creo que eso habla muy bien de toda la acción que tiene la alcaldía, finalmente, pues a todo el mundo le tiene un dolor diferente, llámese residente, dueño de local o llámese comerciante que está pagando un arriendo como tal, entonces, digamos que en medio de todo el hecho de que la alcaldía se tome su tiempo de brindar estos espacios. y preguntarle usted qué necesita y cómo le puedo ayudar, yo creo que ahí llevamos un buen camino.

Contratista del deprimido de bomberos y la reunión con comerciantes en Armenia. Foto: Adrián Trejos

Porque uno no puede desconocer que este tipo de obras son necesarias en cualquier ciudad y obviamente por una afectación no se va a poder dejar de hacer. Lo que estamos agradeciendo es básicamente que nos estén escuchando y que nos quieran ayudar.

Secretario de hacienda de Armenia

Yeison Andrés Pérez, secretario de hacienda explicó “Nos deja como resultado dos iniciativas por parte de la administración municipal. La primera de ellas, el establecimiento de una exoneración del 100% del impuesto de industria y comercio para los periodos grabables 2026 y 2027 que van a ser los 2 años en donde los empresarios van a tener la afectación en la generación de sus ingresos.

Pero también vamos a tener por el momento la autorización de 2000 millones de pesos de recursos para la vigencia 2026 que vienen a apalancar el plan de salvaguarda con el cual estos recursos van direccionados destinados a sufragar, apoyar, a subsidiar si se quiere y si permiten el término a los comerciantes que tengan afectación en la generación de sus ingresos, que tengan afectación en la generación de empleo y el costo del empleo

y, por supuesto, acompañado no solamente de los 2 000 millones de pesos, sino de unas estrategias que vienen por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico en promulgar los establecimientos de comercio y apoyarlos desde la Secretaría con campañas, con publicidad, con otro tipo de aportes que permitan a esos comerciantes sufragar las necesidades y el tiempo que van a tener la dificultad en los ingresos.

Felipe Alvarado, cámara de comercio

En reunión la Cámara de comercio entregó un contexto comercial de la zona donde se visibilizó que en la zona operan más de 100 establecimientos que generan alrededor de 120 empleos, en sectores como gastronomía, belleza, papelerías y tiendas de barrio, entre otros alineados a servicios. Además, la entidad presentó quince puntos a tratar compilados con los mismos comerciantes para mitigar los impactos de una obra que si bien es necesaria para el desarrollo de ciudad, implica compromisos por parte de la administración.

Felipe Alvarado, cámara de comercio de Armenia. Foto Adrián Trjeos

Para apoyar la continuidad comercial durante la ejecución de la obra, estableció compromiso para el desarrollo de campañas de visibilidad, ferias locales y estrategias digitales conjuntas entre la Alcaldía, la Cámara de Comercio y los empresarios.

Finalmente, se reafirmó el compromiso de la Cámara de Comercio como articuladora: habrá nuevos espacios de convocatoria, con representación empresarial y autoridad local y departamental, para hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y garantizar que los sectores afectados de la mano de la veeduría ya existente.