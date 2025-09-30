Niños intoxicados en Soledad habían consumido un brownie con marihuana

Las autoridades de salud de Soledad confirmaron que los cuatro niños entre los 5 a 10 años que ingresaron a un centro asistencial la semana pasada por presunta intoxicación se encuentran fuera de peligro y ya fueron dados de alta.

El secretario de Salud, Edison Barrera, informó que los análisis de laboratorio practicados en el hospital pediátrico Niño Jesús arrojaron resultado positivo para cannabinoides, sustancia presente en la marihuana.

“Los niños se encuentran en buen estado de salud en este momento; ya fueron dados de alta. (…) Los resultados del laboratorio dieron positivo para cannabinoides, lo que comúnmente nosotros llamamos marihuana. La intoxicación ocurrió debido a que ellos consumieron un alimento que el cuidador de unos niños les dio, y aparentemente este alimento tenía cannabis entre sus ingredientes. Los niños comenzaron a presentar síntomas posteriormente”, dijo Barrera.

De acuerdo con la investigación preliminar, los menores habrían consumido un alimento que contenía el alucinógeno. Aunque no se ha establecido con certeza de qué preparación se trataba, versiones apuntan a un brownie, un pudín o un panqueque que un cuidador les habría suministrado.

“Gracias a Dios los niños están en buen estado de salud. Fueron atendidos de manera oportuna y ya se encuentran con sus familias”, aseguró Barrera.

El caso quedó en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que deberá determinar las acciones de protección y los procesos jurídicos a seguir frente a los adultos responsables.