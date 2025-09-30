Neiva abre inscripciones para estudiantes nuevos y fortalece cobertura en primera infancia

Neiva

El municipio de Neiva, a través de la Secretaría de Educación, inició la estrategia de matrículas para el 2026. Desde el 15 de septiembre y hasta el 31 de octubre del 2025 están abiertas las inscripciones para estudiantes nuevos. Las matrículas oficiales arrancarán el 1 de diciembre del mismo año, con el propósito de garantizar la permanencia escolar.

La meta de la administración es mantener una cobertura cercana a los 48.000 o 49.000 cupos en las instituciones educativas oficiales. Los estudiantes antiguos deberán confirmar su continuidad, mientras que los padres de familia de los nuevos alumnos están invitados a adelantar el proceso. De esta manera se busca fortalecer el acceso y permanencia en el sistema educativo.

Amelia Monroy, secretaría de educación de Neiva, comento que “Un reto adicional se centra en la primera infancia, con la apuesta nacional de iniciar la educación formal desde los tres años. Esta estrategia permite brindar experiencias de juego, exploración y socialización a los más pequeños, a través de los cursos de prejardín, jardín y transición. Con ello se busca impactar en el desarrollo integral de los niños y niñas”.

Actualmente, 26 instituciones de Neiva se han sumado a este proceso, con 34 aulas implementadas y el apoyo de 34 docentes asignados por el Ministerio de Educación. La Secretaría proyecta que otras 15 instituciones puedan abrir cupos para niños de 3, 4 y 5 años, consolidando así la apuesta por la ampliación de cobertura y la formación integral desde la primera infancia.