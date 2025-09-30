Llega a Bogotá la cuarta edición de la convención camisetera 2025 organizada por coleccionistas CFC

En el mes de octubre se llevará a cabo la cuarta convención camisetera en la ciudad de Bogotá, un espacio perfecto para todos los amantes del deporte y en especial, de las camisetas de fútbol. A principios de este año, se realizó este mismo evento en la ciudad de Cali, donde fue un rotundo éxito, y que sirvió como un abrebocas para lo que le espera a la ciudad de Bogotá el próximo 4 de octubre.

El evento se realizará en la Cl. 71 #9-55, Bogotá, y este año, a comparación de las ediciones anteriores, no solo se encontrarán las camisetas de fútbol que el nombre del evento anticipa, pues también, se espera que para esta ocasión, el evento amplié su espectro para los amantes de este deporte, y puedan encontrar álbumes, tarjetas y todo tipo de memorabilia futbolística.

Evento en crecimiento

En ediciones anteriores, este evento ya demostró el gran público que mueve el amor por el deporte, y también, por la colección de todo tipo de elementos relacionados por el fútbol. Pues gracias a más de 30 vendedores y expositores, este evento ha logrado llamar la atención de cerca 1.000 aficionados que reafirmaron el impacto y el gran futuro que tiene esta iniciativa, la cual se establece bajo uno de los lemas más importantes del deporte colombiano en las últimas décadas, ‘fútbol en paz’, recalcando que este es un espacio para compartir una pasión que une a las personas, dejando a un lado todo tipo de violencia.

Además, para ratificar el compromiso con el proyecto, que se espera se pueda potenciar cada vez más, esta edición del evento contará con espacios de networking entre expositores y vendedores, zonas de descanso con comidas, bebidas y experiencias para que cada visitante se lleve un recuerdo inolvidable de este evento.

En conjunto con esto, y ratificando el espacio como un punto de encuentro para el coleccionismo de fútbol en Latinoamérica, se contarán con invitados de diferentes países, como México, Argentina, Brasil y Guatemala.

Comunidad de coleccionistas

Desde la organización del evento se busca establecer una comunidad de personas que expresan su amor al deporte por medio del coleccionismo, estableciendo una comunidad que ha crecido con el paso de los años y que ha reunido tanto a hinchas como coleccionistas en un espacio sano y seguro, donde por medio de camisetas, tarjetas, álbumes o diferentes piezas de colección, se cuentan historias que trascienden generaciones.

En esta edición de la convención camisetera, se podrán encontrar objetos y camisetas de colección que van desde los modelos más clásicos hasta los más contemporáneos, abarcando todos los tipos de presupuesto, de tal modo, que ningún fan se quede sin vivir esta experiencia, que además de ser un espacio de compra y venta, es una oportunidad de aprender, compartir y explorar el amplio mundo que hay detrás de este coleccionismo.

