“La investigación no avanza y Ayelén Sofía ya completó 52 días desaparecida”: Madre de la menor

Colombia.

Caracol Radio habló con Claudia, la madre de Ayelén Sofía Páez, la menor que reside en la localidad de Chapinero y que desapareció desde el pasado 9 de agosto.

Ayelén Sofía completó 52 días desaparecida y según lo informa su madre, no hay rastro alguno de su paradero y tampoco, hay avances en la investigación.

Recordemos que, una cámara de seguridad reveló que la menor estuvo caminando sola por la Avenida Primera de Mayo, pero que este, es el único material que hay de ella.

“Quedamos en dónde quedó el video, donde fue la última vez que la vimos que fue en la localidad de Kennedy(…) no se sabe absolutamente nada”. Detalló la madre de Ayélen Sofía.

#BOGOTÁ| Claudia Oliveros, la mamá de Ayelen Sofía, la menor de 16 años que está desaparecida desde el pasado 9 de agosto y señaló que no hay avances en la investigación.

“Quedamos en dónde quedó el video el video, donde fue la última vez que la vimos que fue en la localidad de… pic.twitter.com/CFPuP0bK3B — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 30, 2025

El concejal de Bogotá, David Saavedra, también se pronunció sobre el caso y alertó sobre las cifras de desaparición forzada en el país.

Tenemos unas cifras de medicina legal que hablan de 2.988 casos de desaparición en Colombia. De esos, 1239 casos son en Bogotá“. Dijo el concejal Saavedra.

Además, el concejal detalló que las cifras indican que el 41% de las personas que están reportadas por desaparición forzada a nivel nacional, están en la capital.

#BOGOTÁ| El concejal de la ciudad, David Saavedra (@SaavedraMDavid), habló sobre la desaparición de Ayelen Sofía y alertó sobre cifras de desaparición forzada. Aseguró que los adolescentes son los que ponen el mayor indicador.



“ Tenemos unas cifras de medicina legal que hablan… pic.twitter.com/mHt60jYdhu — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 30, 2025

Entre tanto, Claudia, la madre de la menor, afirmó que ha pedido hablar con el alcalde Carlos Fernando Galán para que se pueda llegar a ofrecer una recompensa que ayude a dar con el paradero de Ayelén, pero que aún, sigue a la espera.

“En cuanto a la respuesta de la recompensa, nos dicen que hay que esperar un premio de 15 a 20 días”, señaló.

Finalmente, tanto la madre de la menor, como el concejal David Saavedra, hicieron un llamado a la Alcaldía, la Fiscalía y las autoridades a nivel nacional para que se avance en el caso y puedan encontrar a Ayelén Sofía.

“Las autoridades me dicen que no es el único caso, sí, yo entiendo, pero ella es mi única hija”. Detalló la madre de la menor desaparecida.