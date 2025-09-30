La Contraloría solicitó información al ICETEX sobre contrato por 18.000 millones

El organismo de control solicitó al presidente del Instituto de Crédito Educativo, Álvaro Hernán Urquijo, presentar dentro de los próximos tres días documentación frente al contrato, que pretende desarrollar una aplicación móvil para integrar servicios financieros y de acompañamiento institucional, de no ser así, podría enfrentar un proceso sancionatorio.

Luego de una denuncia recibida por la Contraloría frente al contrato que tiene como objetivo dar solución tecnológica, el organismo de control solicitó un informe en el que se presenten los siguientes documentos frente a dicho contrato:

Estudios previos, en donde se exponga el análisis de necesidad, pliegos de condiciones y estudios de mercado.

Copia del contrato y de la interventoría.

y de la interventoría. Explicar la estructura de costos en el proceso de contratación

Desde la contraloría, señalan que el Instituto de Crédito, ICETEX, deberá presentar dentro de los próximos tres días estos documentos, y de no hacerlo podría enfrentar un proceso sancionatorio.

La representante a la cámara Catherine Juvinao advirtió sobre este contrato

La representante a la Cámara, Catherine Juvinao, denunció que el presidente del Icetex, Alvaro Urquijo, estaría buscando entregar ‘a dedo’ un contrato por 18 mil millones de pesos, para el desarrollo de una aplicación móvil.

“Tenemos la información de que esta semana el presidente Álvaro Urquijo estaría intentando entregar a dedo un contrato por 18 mil millones de pesos, ojo, para desarrollar una app”.

De acuerdo con la congresista, el precio real para el desarrollo de dicha herramienta sería de cerca de 600 millones de pesos y así mismo, advierte que el Icetex no abrió una licitación pública para recibir propuestas.

“Icetex ni siquiera abrió una invitación pública para recibir propuestas de diversas empresas y oferentes. Ojo, simplemente publicó una solicitud de cotización el día miércoles 30 de julio, la cual cerraron el lunes 4 de agosto. Muy poquito tiempo, pero además con el fin de semana atravesado, así como para que nadie se dé cuenta”.

Sumado a esto, señaló Juvinao que el “anexo técnico” evidencia múltiples inconsistencias técnicas graves que asegura incluso, podrían ir en detrimento de la institución.

Por parte del ICETEX se manifestaron frente a esta denuncia

Desde el Instituto Colombiano de Crédito Educativo, ICETEX, aseguran que en el instituto no se presentan irregularidades en los procesos de contratación que se realizan en esta entidad. Esta respuesta, se da luego de la denuncia realizada por la representante a la cámara por Bogotá, Catherine Juvinao. “El presidente del ICETEX estaría buscando entregar a dedo 120.000 millones de pesos saltándose el manual de contratación de la entidad!”, dijo Juvinao en su cuenta de X.

Desde el ICETEX aclararon que en este momento se encuentran en un proceso de transformación tecnológica con el fin de responder a las necesidades de los 900.000 beneficiarios de los créditos, los cuales esperan respuestas cada vez más rápidas y efectivas en sus trámites y servicios.

“Todos los proyectos en curso tienen como eje garantizar el acceso, la permanencia y la graduación en la educación superior de los estudiantes colombianos”, agregaron desde el Instituto de crédito.