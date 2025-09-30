🔴 Kairat vs. Real Madrid EN VIVO por Champions League: siga gratis el partido de la fecha 2

Este martes 30 de septiembre inicia la segunda jornada de Fase de Liga en la Champions League 2024-25. Uno de los duelos más llamativos lo protagonizará el Real Madrid en su visita al modesto Kairat de Kazajistán.

Se trata de la segunda vez en que un equipo de ese país disputa la Champions y la primera en que Kairat disputa este tipo de instancia. En este orden de ideas, tuvo la fortuna de quedar emparejado con el ‘Rey de Europa’ y se espera que el Ortalyq stadıon, escenario en donde se disputará el compromiso, sea una fiesta completa.

El Madrid llega al duelo, tras la amarga goleada sufrida en casa del Atlético de Madrid. Ahora buscará levantar cabeza en un torneo en el que va por su segundo triunfo consecutivo. Las emociones en la ciudad de Kostanái comenzarán a partir de las 11:45 de la mañana (hora colombiana).

Alineaciones del partido Kairat vs. Real Madrid en Champions League

