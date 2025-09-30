Israel se estaría preparando para interceptar una flotilla humanitaria rumbo a Gaza

Según información de la radio Kan, el gobierno de Israel confirmó que está listo para interceptar la flotilla Global Sumud, una misión compuesta por unas 50 embarcaciones que transportan ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza.

Operativo militar en marcha

De acuerdo con la prensa local, la Armada israelí ya tendría buques y aviones desplegados en aguas internacionales, en un área considerada de alto riesgo, debido a que en el pasado se han registrado intercepciones de misiones similares en esa misma zona.

Según los militares, en caso de que no sea posible remolcar todas las embarcaciones, existe la opción de hundir algunas de ellas para impedir el ingreso no autorizado hacia Gaza.

Preocupación de los organizadores

Los organizadores de la flotilla advirtieron que el buque enviado por el Gobierno de España, como parte de una misión de acompañamiento, podría no llegar a tiempo para brindar apoyo antes de una posible acción militar de Israel.

¿Por qué no permiten el ingreso de ayuda?

Israel mantiene un bloqueo marítimo y terrestre sobre Gaza desde hace más de 15 años, con el argumento de frenar el ingreso de armas al territorio controlado por Hamás. Sin embargo, varias organizaciones internacionales han cuestionado estas medidas por limitar la llegada de alimentos, medicinas y ayuda humanitaria a la población civil.

Tanto España como Italia han manifestado que sus despliegues en el Mediterráneo oriental buscan proteger la misión humanitaria y no representan una amenaza para Israel. Sin embargo, el gobierno israelí insiste en que no permitirá el ingreso de ninguna flotilla sin autorización oficial.

La situación es seguida de cerca por la comunidad internacional, que alerta sobre el riesgo de un nuevo incidente en aguas internacionales en medio de la crisis humanitaria en Gaza.