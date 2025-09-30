Hallan padre e hijo sin vida en zona rural de La Plata, Huila

Neiva

En la vereda Dos Aguas, ubicada a dos horas del perímetro urbano de La Plata, Huila, fueron hallados los cuerpos sin vida de Johneiber Camayo Ossa y su hijo Franklin Camayo, este último menor de edad. Las víctimas, quienes residían desde hace dos años en el sector, presentaban signos de violencia y un avanzado estado de descomposición.

De acuerdo con información preliminar, los hechos podrían estar relacionados con conflictos familiares derivados de la venta de tierras. Al parecer, uno de los integrantes de la familia se habría opuesto a la decisión, lo que habría generado tensiones y amenazas contra quienes intentaban avisar a las autoridades.

Juan Carlos Casalla, secretario de gobierno, afirmo que “Se conoció que padre e hijo se encontraban desaparecidos desde el pasado 10 de septiembre. Sin embargo, la familia no había informado oficialmente a las autoridades debido a las intimidaciones de un pariente, quien aseguraba que se encargaría de buscarlos personalmente. El hallazgo generó consternación en la comunidad”.

Las investigaciones son adelantadas por el CTI de la Fiscalía y la Policía Judicial con el fin de esclarecer este doble homicidio. De manera preliminar, las autoridades descartaron la participación de grupos armados ilegales en este caso, y aseguraron que todo apunta a un conflicto de origen familiar.