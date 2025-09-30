Gobernador de Norte de Santander aseguró que está abierto al diálogo con la comunidad Motilón Barí
Indicó el mandatario que adelanta la gestión con el gobierno nacional para instalar mesas de diálogo.
Cúcuta
William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, salió a las calles y dialogó con la población Barí. Aseguró que, a pesar de que no tiene injerencia en las peticiones que tiene la comunidad indígena, está haciendo todo lo posible para evitar las vías de hecho y tener siempre un diálogo abierto.
“Aquí, de parte de la administración departamental, la alcaldía y la gobernación, estamos con el propósito de ayudar. No son, en estos momentos, necesarias las vías de hecho” le dijo el mandatario a la comunidad.
Más información
“Por eso estamos acá, en diálogo, atentos a ver cómo les ayudamos a organizar todo. Nosotros no somos un gobierno de confrontación, sino que somos un gobierno de paz, de resolución de conflictos a través del diálogo y por eso nosotros estamos acá” agregó Villamizar.
El mandatario les propuso dos puntos para la instalación de la comunidad, el parque Cúcuta 300 años y la cancha Sevilla. Finalmente la etnia eligió el primero, por la ubicación estratégica.
Recordemos que esta comunidad llegó hasta Cúcuta en más de 30 buses, desde el municipio de Tibú.