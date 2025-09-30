Gobernador de Norte de Santander aseguró que está abierto al diálogo con la comunidad Motilón Barí

Cúcuta

William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, salió a las calles y dialogó con la población Barí. Aseguró que, a pesar de que no tiene injerencia en las peticiones que tiene la comunidad indígena, está haciendo todo lo posible para evitar las vías de hecho y tener siempre un diálogo abierto.

“Aquí, de parte de la administración departamental, la alcaldía y la gobernación, estamos con el propósito de ayudar. No son, en estos momentos, necesarias las vías de hecho” le dijo el mandatario a la comunidad.

Más información Condenan a 17 años de cárcel a integrante del ELN señalado de homicidio en el Catatumbo

“Por eso estamos acá, en diálogo, atentos a ver cómo les ayudamos a organizar todo. Nosotros no somos un gobierno de confrontación, sino que somos un gobierno de paz, de resolución de conflictos a través del diálogo y por eso nosotros estamos acá” agregó Villamizar.

El mandatario les propuso dos puntos para la instalación de la comunidad, el parque Cúcuta 300 años y la cancha Sevilla. Finalmente la etnia eligió el primero, por la ubicación estratégica.

Recordemos que esta comunidad llegó hasta Cúcuta en más de 30 buses, desde el municipio de Tibú.