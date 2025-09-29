Condenan a 17 años de cárcel a integrante del ELN señalado de homicidio en el Catatumbo

Catatumbo

En las últimas horas se conoció la sentencia de 17 años de prisión, que deberá cumplir un presunto integrante del ELN en Norte de Santander, señalado de diversas acciones delincuenciales.

Después de un preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Deimer Barbosa Santiago, a quien las autoridades lo señalan como integrante del ELN, se permitió que un juez de conocimiento lo condenara a 17 años de prisión por los delitos de homicidio agravado y rebelión.

De acuerdo con la investigación, el 21 de diciembre de 2024, en zona rural de Ocaña, entre los barrios El Carmen y Las Vicentinas, el hoy condenado en compañía de otra persona retuvo a un hombre y lo trasladó a un sector despoblado, donde fue amarrado. Posteriormente, la víctima fue asesinada.

El hoy condenado fue capturado en enero de 2025 durante un operativo de allanamiento y registro a una residencia. Desde entonces permanece privado de la libertad un establecimiento carcelario.