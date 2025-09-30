Gensa se pone al día con los compromisos adquiridos con los mineros de Boyacá

Paipa

La empresa Gensa que opera las tres plantas de la Termoeléctrica de Paipa anuncio el cumplimiento progresivo de los acuerdos con los mineros de Boyacá por lo que este 2 de octubre se hará la socialización con los interesados de la propuesta para comprar en los próximos seis meses 60.000 toneladas de carbón, además del pago en las próximas semanas de una deuda que se tiene pendiente con los mineros.

El ingeniero, Javier Otero líder técnico de Gensa en Termopaipa, anunció quiénes pueden participar en esta oferta.

“Esta invitación es básicamente a que los pequeños mineros de la región manifiesten interés en la venta de este carbón para Termopaipa durante los siguientes 6 meses. Lo que se pretende es que en estas dos jornadas podamos recibir en la planta a aquellos mineros que estén interesados en presentar sus propuestas para la venta de carbón a la central”.

Este jueves 2 de octubre @GENSAenergia socializará el documento para la compra de 60.000 toneladas de carbón térmico en los próximos 6 meses. Los mineros interesados deben inscribirse. Esta compra hace parte de los acuerdos suscritos en agosto para levantar el paro. pic.twitter.com/NxyoaIkTBj — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) September 30, 2025

Mencionó el líder técnico de Gensa cuáles serán los requerimientos para poder participar.

“Los interesados que quieran participar de esta convocatoria deben ingresar al sitio web de www.gensa.com.co y a partir de allí, ingresando al enlace de proveedores, contratistas, convocatorias, puedan encontrar allí la convocatoria de condiciones especiales. Allí se encuentran los documentos que pueden descargar dado que es una solicitud pública de ofertas y en este documento podrán encontrar, todas las condiciones, documentos y requisitos que Gensa tiene para poder proceder con esta adquisición de mineral”.

Javier Otero líder técnico de Gensa en Termopaipa, se refirió al precio al que pagarán a los oferentes la tonelada de carbón térmico.

“Nosotros en esa convocatoria que estamos haciendo manejamos un precio de $260.000 la tonelada de carbón, sin embargo, entendería que efectivamente, eso de alguna manera también está sujeto a las condiciones de compra y venta que tenga la empresa estipulados en este documento”.

La socialización del documento para la compra de 60.000 toneladas de carbón térmico hace parte de los acuerdos pactados con los pequeños mineros para levantar el paro de agosto pasado.

“Este punto de la compra de carbón, es uno de los puntos que se tenían contemplados en el acuerdo que se hizo durante el paro minero. Sin embargo, Gensa también tiene un compromiso de pago de unas deudas que tiene con los proveedores de carbón y estos pagos que ya fue socializado con ellos un cronograma de pagos y esperamos sobre la segunda o tercera semana del mes de octubre estar realizando los pagos a los proveedores, a quienes les adeudamos”.

Destacó que va por buen camino el cumplimiento de esos acuerdos por parte de la compañía.

“El compromiso de Gensa, así como el compromiso del Gobierno nacional en poder avanzar con estos puntos, ha sido crucial y se ve, en los resultados que estamos dando”.