Fuerte aguacero deja decenas de emergencias en Ibagué

Ibagué

Un fuerte aguacero acompañado de tormenta eléctrica dejó inundaciones, caída de árboles y sin luz a gran parte de Ibagué durante la madrugada de este martes 30 de septiembre.

Los organismos de socorro desde las 2:00 a.m. han atendido múltiples emergencias ocasionadas por las precipitaciones que se registraron en todo la ciudad, situación que dejó decenas de afectaciones.

“Fue una borrasca, fuerte viento y tormenta eléctrica, hay múltiples afectaciones en la red semafórica, alumbrado público, además de caída de arboles e inundaciones”, Harold Wilches, secretario de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué.

El funcionario resaltó que todo el equipo de trabajo del Cuerpo Oficial de Bomberos está atendiendo las emergencias y realizan un barrido por cada uno de los barrios afectados, por lo que solicitó paciencia a la ciudadanía debido a la gran cantidad de reportes.

“Vamos a ir llegando a cada uno de los sectores a los que no hemos podido atender, estamos trabajando fuertemente desde la madrugada, estamos comprometidos con la emergencia que se tiene”, resaltó.

Árboles caídos e inundaciones:

-Calle 59 con Quinta.

-Calle 60 con Primera - inundación en este mismo sector.

-Calle 31 con Quinta.

-Calle 33

-Polideportivo de La Campiña.

-Calle 38 carril subiendo.

-Mirolindo

-El Limonar

-Universidad del Tolima

Inundaciones:

-Calle 60

-San Carlos