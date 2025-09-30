Ibagué

Fuerte aguacero deja decenas de emergencias en Ibagué

Inundaciones, árboles caídos, barrios sin energía y problemas en la red semafórica dejan las emergencias.

Lluvias ocasionan múltiples emergencias en Ibagué

Lluvias ocasionan múltiples emergencias en Ibagué

Julio Montiel

Ibagué

Un fuerte aguacero acompañado de tormenta eléctrica dejó inundaciones, caída de árboles y sin luz a gran parte de Ibagué durante la madrugada de este martes 30 de septiembre.

Los organismos de socorro desde las 2:00 a.m. han atendido múltiples emergencias ocasionadas por las precipitaciones que se registraron en todo la ciudad, situación que dejó decenas de afectaciones.

Fue una borrasca, fuerte viento y tormenta eléctrica, hay múltiples afectaciones en la red semafórica, alumbrado público, además de caída de arboles e inundaciones”, Harold Wilches, secretario de Medio Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué.

El funcionario resaltó que todo el equipo de trabajo del Cuerpo Oficial de Bomberos está atendiendo las emergencias y realizan un barrido por cada uno de los barrios afectados, por lo que solicitó paciencia a la ciudadanía debido a la gran cantidad de reportes.

Vamos a ir llegando a cada uno de los sectores a los que no hemos podido atender, estamos trabajando fuertemente desde la madrugada, estamos comprometidos con la emergencia que se tiene”, resaltó.

Árboles caídos e inundaciones:

-Calle 59 con Quinta.

-Calle 60 con Primera - inundación en este mismo sector.

-Calle 31 con Quinta.

-Calle 33

-Polideportivo de La Campiña.

-Calle 38 carril subiendo.

-Mirolindo

-El Limonar

-Universidad del Tolima

Inundaciones:

-Calle 60

-San Carlos

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad