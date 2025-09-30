Frenan intervención en zona protectora en el Carmen de Apicalá, Tolima

Tolima

La Corporación Autónoma Regional del Tolima, Cortolima, en articulación con autoridades municipales y Policía Nacional, adelantó un operativo de control en la vereda Bolivia del municipio de Carmen de Apicalá, tras recibir una denuncia ciudadana sobre presuntas actividades ilegales que ponían en riesgo los recursos naturales y la seguridad del territorio.

Durante la visita técnica, se constató la excavación de un talud natural y la disposición inadecuada de residuos de construcción y demolición (RCD) en la zona protectora de la microcuenca de la quebrada La Apicalá. Asimismo, se verificó, en flagrancia, la intervención de 315 m² de talud natural, así como el depósito de 91 m³ de material en 13 viajes de volqueta, actividades que representaban riesgos de deslizamientos y afectación directa a la franja protectora del cauce.

Durante esta intervención se logró la inmovilización de una volqueta y una retroexcavadora. Ampliar

El procedimiento contó con la presencia de la Inspectora de Obra de la Secretaría de Planeación Municipal de Carmen de Apicalá, quien verificó que las actividades se realizaban sin licencia de construcción ni permisos de adecuación de terreno.

Por su parte, la Policía Ambiental del departamento suspendió de inmediato las actividades y, a través del radicado 31360 del 24 de septiembre de 2025, decomisó de manera preventiva la maquinaria involucrada: una retroexcavadora y una volqueta.