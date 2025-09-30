FMI alerta a Colombia: puede haber una parada súbita en la entrada de dinero

El Fondo Monetario Internacional (FMI) finalizó la consulta del Artículo IV de 2025 en Colombia y entregó un balance mixto en el país, resaltando que este panorama económico se registra en un año preelectoral.

Estos son los elementos clave de la revisión del FMI.

Lo destacable

El Fondo indica que hay aspectos positivos para la economía nacional como el crecimiento financiero, que “se ha fortalecido en cierta medida” y se suma la inflación que está disminuyendo gradualmente “apoyada por una política monetaria adecuadamente restrictiva”.

Se incluye que el nivel de reservas sigue siendo adecuado, reconocen la disminución sostenida del desempleo y aunque se prevé un crecimiento moderado para los próximos años, se agrega que la inflación seguirá bajando hasta ubicarse en el objetivo del 3% a principios del 2027.

La preocupación

En la revisión del FMI, hay una serie de aspectos que perjudican el panorama financiero del país, entre los que se incluye:

El aumento del déficit fiscal.

Aumento de los niveles de deuda.

“Incremento de los diferenciales soberanos”.

Continúa preocupación sobre las políticas de inversión privada.

Suspensión de la regla fiscal hasta 2027.

Como parte de estos aspectos se advierte que se está socavando la confianza de los inversionistas y esto puede resultar en una “interrupción repentina de las entradas de capital”, es decir, que se detenga la llegada de dinero (por medio de inversión) al país.

El plano internacional

El FMI reconoce que las tensiones financieras para el país hacia el futuro mediano también están mediadas por el entorno, en particular, la situación económica mundial que está “sujeta a importantes riesgos desfavorables”.

“El endurecimiento de las condiciones financieras mundiales, las mayores barreras al comercio, las políticas migratorias más estrictas y el aumento de las tensiones geopolíticas podrían frenar el crecimiento; trastocar las exportaciones, la inversión extranjera directa y las cadenas de suministro; reducir las remesas e incrementar los costos de endeudamiento”, son los elementos que alerta el Fondo.

.