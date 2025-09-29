Banco de la república mantendrá su tasa de interés en 9.25%

Ante el reciente repunte de la inflación registrado en agosto, los analistas del mercado anticipan que el Banco de la República mantendrá su política monetaria sin cambios en la próxima reunión programada para el día de mañana.

El director de investigaciones económicas de la firma BTG Pactual, Munir Jalil dijo que a pesar del aumento en los precios al consumidor, se espera que el emisor mantenga la tasa de interés de referencia en 9.25%, con el fin de consolidar la tendencia a la baja del índice de precios al consumidor y controlar las presiones inflacionarias en la economía.

Señaló que esta decisión responde a la necesidad de sostener una política monetaria restrictiva que permita contener la inflación a mediano plazo. Según Jalil, mantener la tasa en este nivel ayudará a evitar un sobrecalentamiento de la economía y garantizará que los precios no escalen de manera abrupta en los próximos meses.

El repunte inflacionario de agosto del 5.1% se atribuye principalmente a factores transitorios como las variaciones en los precios de alimentos y combustibles, pero los expertos consideran que la base de la inflación aún muestra signos de desaceleración. Por tanto, la decisión del Banco de la República busca no anticiparse a cambios prematuros que podrían afectar la recuperación económica.

Además, expertos del sector financiero destacan que la tasa actual permite un equilibrio entre el control de la inflación y el impulso a la actividad económica, especialmente en un contexto donde la inflación global ha mostrado volatilidad.