Familia de Colmenares denunció a la UNP por no implementar medidas de seguridad

Colombia.

Según el documento emitido por la firma de abogados, Álzate Hernández, la familia de Luis Andrés Colmenares, puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, presuntas omisiones por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP), bajo la dirección de Augusto Rodríguez, relacionadas con la adopción de medidas efectivas para garantizar su seguridad.

La familia denuncia ser objeto de seguimientos, amenazas y hostigamientos recientes.

“Hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación presuntas omisiones por parte de la UNP relacionadas con la adopción de medidas efectivas para garantizar la seguridad de nuestros representados, quienes han sido objeto de seguimientos, amenazas y hostigamientos recientes”. Detalla el documento.

La firma de abogados Álzate Hernández señala que, a pocos días de cumplirse 15 años del fallecimiento de Colmenares, que recordemos, murió en extrañas circunstancias luego de una fiesta de Halloween, la familia sigue siendo víctima de entorno hostil y re victimización institucional.