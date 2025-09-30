En Ibagué se construirá la nueva clínica de la Policía

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Dirección de Sanidad de la Policía busca la construcción en Ibagué de una moderna clínica para la atención de los usuarios de los departamentos de Tolima, Huila, Caquetá y Putumayo.

Según Arturo Castillo, concejal de Ibagué del Partido Conservador, la inversión que hará la Policía estaría alrededor de los $100 mil millones con el objetivo de mejorar la atención en materia de salud a los miembros de la Fuerza Pública.

“Se espera que la Alcaldía presente un proyecto de acuerdo para que se autorice la donación de un terreno en el que se construirá el proyecto que beneficiará a los usuarios de la región”, dijo Castillo.

El acuerdo entre la Alcaldía de Ibagué y la Dirección de Sanidad de la Policía se logró tras una reunión en la que se determinó que el municipio entregará un lote en el sector de la Samaria a título gratuito.

“Esto generará empleos y dinamizará la economía, pero además que los usuarios no tengan que ir hasta Bogotá. Es un trabajo que hemos hecho con los veteranos de la Policía, entre todos se determinó en qué sector estará el lote para que tenga todas las condiciones”, resaltó Castillo.

Sobre los recursos para el proyecto, el exintegrante de la Fuerza pública manifestó que Sanidad de la Policía presentará un documento en el que manifieste la disponibilidad, para que el municipio presente el proyecto de acuerdo ante el cabildo ibaguereño para cesión del predio.

“Se espera que el próximo año una vez se tenga todo listo con el predio y los recursos disponibles, la Policía pueda meterle todo el empeño para que Ibagué tenga esta clínica para mejorar el servicio de atención médica a los usuarios”, puntualizó Arturo Castillo.