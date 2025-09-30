En el último minuto Real Cartagena perdió 2-1 ante Jaguares en Montería

Real Cartagena cayó 2-1 en su visita a Jaguares de Córdoba, con el regreso del goleador Fredy Montero, luego de superar las molestias físicas.

En Jaraguay, el equipo dirigido por Néstor Craviotto arrancó con determinación y mostró solidez en los primeros minutos del compromiso y fruto de ese dominio, llegó la primera anotación del partido.

De La Rosa sacó un potente remate que el portero Jhon Figueroa controló, pero el 1 dejó un rebote y apareció Montero para definir con total sutileza, clavar el 0-1 en su regreso y sumar otro tanto más para alcanzar los 8 en la tabla de goleadores.

Para el segundo tiempo, al minuto 59 de juego, el otro goleador del certamen, Andrés Rentería, venció la resistencia para el empate.

En la última acción y cuando todo parecía el placar iba a terminar en tablas, el colegiado decretó un polémico y dudoso penal para el local. Rentería se hizo cargo y lo tradujo en gol para el 2-1 final.

Con la derrota, Real Cartagena mantiene las 19 unidades para ubicarse momentáneamente en la quinta casilla de la tabla de posiciones. La próxima fecha, el heroico recibirá en el Jaime Morón León a Atlético FC, a partir de las 5:00 p.m. del domingo 5 de octubre.