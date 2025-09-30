En consejo extraordinario de seguridad se analiza situación de orden público en Mariquita, Ocaña

Ocaña

Desde el pasado fin de semana, las viviendas ubicadas en la vereda Miraflores, corregimiento de Mariquita, en Ocaña, están siendo atacadas con explosivos lanzados desde drones y disparos de armas de fuego. Por fortuna, estas acciones solo han dejado daños materiales.

Tras lo anterior, durante las próximas horas se analizará la crisis vivida en un consejo extraordinario de seguridad.

“Le pedimos a los grupos al margen de la ley, no vincular a la población civil, especialmente a las comunidades educativas. Que el conflicto respete el derecho internacional humanitario” dijo Emiro Cañizares, alcalde de Ocaña.

Agregó que es importante dejar de lado a la sociedad civil, de cualquier tipo de confrontaciones que tengan los grupos al margen de la ley. “Por favor, que se respeten los derechos humanos y especialmente a las comunidades rurales”.

Indicó el mandatario que, en el consejo extraordinario de seguridad, “estaremos analizando la situación de seguridad de Ocaña, pero también hemos invitado a municipios vecinos, para hablar de la situación del corredor vial Ocaña - Río de Oro - Aguachica, también los corredores hacia los municipio de El Carmen, Convención, Ábrego, La Playa de Belén, entre otros”.

No se descartan nuevos desplazamientos masivos de estas poblaciones.