El Pulso del Fútbol,30 de septiembre de 2025

El Pulso del Fútbol analiza las polémicas arbitrales en la liga colombiana.

Cristopher Fiermarín, arquero del Deportes Tolima

Juan Cedeño

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los rumores de apuestas ilegales en el fútbol profesional colombiano. Steven dijo: “Yo digo que siempre que aparecen denuncias y rumores de apuestas ilegales, es con equipos que están en la parte baja de la tabla y en momentos malos del club”. Sobre el tema César agregó: “Pero a veces no son solo los equipos pequeños o los que están en mal momento. En Italia pasó lo de la Juventus que descendió en su momento”.

No olvide escuchar el audio del programa.

