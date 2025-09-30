Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 30 de septiembre de 2025 44:15 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Steven Arce hablaron sobre los rumores de apuestas ilegales en el fútbol profesional colombiano. Steven dijo: “Yo digo que siempre que aparecen denuncias y rumores de apuestas ilegales, es con equipos que están en la parte baja de la tabla y en momentos malos del club”. Sobre el tema César agregó: “Pero a veces no son solo los equipos pequeños o los que están en mal momento. En Italia pasó lo de la Juventus que descendió en su momento”.

