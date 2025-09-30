Desempleo en Tunja baja al 10% en agosto, pero la dependencia del Estado preocupa

El desempleo en el país llegó a su nivel más bajo desde 2001, ubicándose en un 8,6% en agosto, según el último informe del DANE. En Tunja, la situación también mejoró, registrando un 10% de desempleo, una disminución de 1,6 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo del año anterior, como explicó el profesor Jacinto Pineda, de la Escuela Superior de Administración Pública de SAP. «...Esta reducción representa un avance significativo, con 1.673 desempleados menos que en agosto de 2024...», señaló Pineda.

El docente destacó que el comercio y la administración pública fueron sectores clave para esta mejora, aunque también advirtió sobre los riesgos de depender demasiado del empleo estatal. «...De los 79.000 empleos generados en Tunja, 22.000 están en la administración pública, educación y salud, lo cual es positivo, pero también vulnerable, especialmente con la Ley de Garantías que limita las contrataciones del Estado...», explicó Pineda. Esta ley podría frenar el dinamismo laboral en el sector público, afectando a miles de empleados temporales.

Finalmente, Pineda señaló que, aunque hay un alivio transitorio, la dependencia del gobierno para la generación de empleo tiene sus límites. «...La caída de las finanzas públicas territoriales y la eventual cesantía de muchos docentes hacia finales de año ponen en evidencia la necesidad de diversificar los sectores que generan empleo en Tunja...», concluyó el académico.