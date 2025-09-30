Cúcuta

Cúcuta mantiene rezago laboral pese a leve reducción del desempleo

La ciudad registró una baja frente a 2024, aunque la informalidad y el desempleo juvenil siguen en aumento.

El desempleo en Cúcuta obliga a las personas a dedicarse a las ventas informales. Foto: Archivo.

El desempleo en Cúcuta obliga a las personas a dedicarse a las ventas informales. Foto: Archivo.(Foto Caracol Radio Cúcuta)

Cúcuta.

Cúcuta continúa entre las ciudades con mayores problemas en su mercado laboral.

El más reciente informe del DANE, correspondiente al trimestre junio-agosto de 2025, reveló que la capital nortesantandereana registró un desempleo de 10,3%, una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2024.

Pese a esta leve mejoría, la ciudad mantiene una de las tasas más altas del país y enfrenta un deterioro en otros indicadores.

La informalidad subió a 63,9%, lo que significa que seis de cada diez personas ocupadas trabajan sin contrato ni garantías laborales.

Al mismo tiempo, el desempleo juvenil escaló a 18,1%, evidenciando las dificultades de los jóvenes para acceder a un empleo estable.

De acuerdo con analistas, estas cifras reflejan factores estructurales como la dependencia del comercio informal, la falta de diversificación productiva, el impacto de la migración en la frontera y la ausencia de políticas eficaces para incentivar la formalización.

Aunque el país reporta avances con una tasa de desempleo nacional del 8,6%, la situación de Cúcuta muestra que la región requiere medidas diferenciadas y urgentes para superar sus brechas laborales.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad