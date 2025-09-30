Cúcuta mantiene rezago laboral pese a leve reducción del desempleo

El desempleo en Cúcuta obliga a las personas a dedicarse a las ventas informales. Foto: Archivo.( Foto Caracol Radio Cúcuta )

Cúcuta.

Cúcuta continúa entre las ciudades con mayores problemas en su mercado laboral.

El más reciente informe del DANE, correspondiente al trimestre junio-agosto de 2025, reveló que la capital nortesantandereana registró un desempleo de 10,3%, una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2024.

Pese a esta leve mejoría, la ciudad mantiene una de las tasas más altas del país y enfrenta un deterioro en otros indicadores.

La informalidad subió a 63,9%, lo que significa que seis de cada diez personas ocupadas trabajan sin contrato ni garantías laborales.

Al mismo tiempo, el desempleo juvenil escaló a 18,1%, evidenciando las dificultades de los jóvenes para acceder a un empleo estable.

De acuerdo con analistas, estas cifras reflejan factores estructurales como la dependencia del comercio informal, la falta de diversificación productiva, el impacto de la migración en la frontera y la ausencia de políticas eficaces para incentivar la formalización.

Aunque el país reporta avances con una tasa de desempleo nacional del 8,6%, la situación de Cúcuta muestra que la región requiere medidas diferenciadas y urgentes para superar sus brechas laborales.