Concejo de Cartagena aprobó vigencias futuras para el colegio Inem y el Corredor Verde

Cartagena

Después de una maratónica jornada de estudio, el Concejo Distrital de Cartagena aprobó en segundo debate dos proyectos de acuerdo de gran impacto social y económico, presentados por la Alcaldía Mayor de Cartagena en el período de segundas sesiones extraordinarias.

Con la aprobación de las iniciativas se suman a las arcas del Distrito más de $366 mil millones en inversiones para mejorar la movilidad, fortalecer la educación y reforzar la seguridad ciudadana.

Los dos proyectos aprobados

Tras la instalación del segundo período extraordinario, el pasado 15 de septiembre, a la corporación edilicia llegaron dos proyectos para estudio. Uno de los proyectos de Acuerdo era el 082 de 2025, que buscaba una incorporación y traslado presupuestal, y el otro, el 083 de 2025, buscaba que se autorizara vigencias futuras ordinarias 2026 y 2027 para garantizar la ejecución de dos obras clave: la modernización del Colegio INEM José Manuel Rodríguez Torices y la construcción y rehabilitación del Corredor Verde.

Ambos proyectos presentados por la Alcaldía Mayor recibieron luz verde de los concejales durante las sesiones extraordinarias de septiembre. Tras la aprobación, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Distrito, Milton José Pereira, destacó la decisión del Concejo y el alcance de los proyectos.

“Hoy Cartagena da un paso firme hacia la Superciudad que soñamos. Con estos acuerdos aseguramos recursos reales para transformar la movilidad, dignificar la educación y fortalecer la seguridad ciudadana. Esta aprobación es una muestra de confianza en la institucionalidad y en la capacidad de gestión del Distrito”, afirmó Pereira.

Proyecto de Acuerdo 083 de 2025: Corredor Verde y Colegio INEM

El primero de los dos proyectos aprobados, el P.A 083 de 2025, autoriza comprometer vigencias futuras por $195.860 millones, destinados a tres grandes obras:

La primera de las obras dentro de este proyecto es la rehabilitación y construcción de la vía El Pozón – Tierra Baja, conocida como Corredor Verde, con una inversión de $147.272 millones. Este proyecto, de más de 10 kilómetros, contempla pavimento en concreto rígido, andenes, paisajismo, obras de drenaje, señalización, iluminación LED, infraestructura para ciclistas y transporte público, además de mobiliario urbano. Con ello, se busca reducir tiempos de viaje, mejorar la competitividad logística y consolidar un modelo de ciudad sostenible.

La segunda obra que cobija este proyecto es el mejoramiento del INEM José María Rodríguez Torices, y sus dos sedes Isabel La Católica y Caracolitos, por un valor $39.593 millones. Los planes de mejoramiento incluirían renovación de instalaciones, reforzamiento de estructuras, adecuación de cocinas y mejoramiento de canchas.

Por último, como una actualización al proyecto que surgió entre las mesas de estudio en la corporación, entra a las obras la adecuación y mejoramiento de las estaciones de policía Los Corales y Caribe Norte, con recursos por $8.994 millones.

Proyecto de Acuerdo 082 de 2025: $171.666 millones para educación y vías

El segundo proyecto aprobado es el PA 082 de 2025. En esta iniciativa, la plenaria aprobó una incorporación presupuestal de $138.723 millones y un traslado de $32.943 millones entre unidades ejecutoras. Los recursos se destinarán principalmente al mejoramiento de la malla vial en Cartagena, con una inversión de $12.172 millones, así como la operación de las instituciones educativas oficiales y administración del talento humano del sector educativo, con una asignación de $20.755 millones.