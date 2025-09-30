Cayó ‘El Waider’, señalado de hurtar una cadena de oro a turista en el Centro Histórico de Cartagena

Cartagena

En el marco de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, capturaron en flagrancia a un presunto delincuente en el sector del Parque Centenario.

La oportuna información de la comunidad, fue clave para dar captura a un presunto actor recurrente en el delito de hurto, mediante la modalidad de raponazo.

La captura de ‘el Waider’, se produjo casi a la media noche por el sector del Parque Centenario, quien minutos antes le había halado una cadena de oro a un turista nacional. El elemento recuperado fue devuelto a la víctima, quien agradeció la oportuna reacción de los uniformados.

Al detenido, se le investiga por su presunta participación en otros casos de hurto en zonas turísticas de la ciudad.

En lo corrido del año se han capturado 4.995 personas por diferentes delitos, entre ellos, 685 por el delito de hurto.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, invitando a denunciar y a cooperar para capturar y judicializar a todos los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.