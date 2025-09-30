Cantante Melchor Pérez pidió resultados tras asesinato de un sobrino en Cartagena
La víctima fatal era un joven ayudante de mecánica sin antecedentes judiciales
Víctima de un atentado sicarial cuando se desplazaba como parrillero en una motocicleta el pasado 23 de septiembre, murió en el barrio Olaya de Cartagena Juan Camilo Salas Pérez, un joven de 21 años que se ganaba la vida como ayudante de mecánica.
Días después de su partida se pronunció Melchor Pérez ‘El Cruel’, reconocido cantante de champeta en la capital bolivarense, quien aseguró que su sobrino fue blanco de un ataque que no iba dirigido hacia él, porque además no hay ningún indicio de que estuviera haciendo actividades ilegales.
“Me siento muy dolido por la muerte de mi sobrino, un muchacho sano, porque si fuera un bandido o alguien que no estuviera haciendo las cosas bien, yo ni siquiera estuviera hablando, pero cogieron a un pelao y lo mataron sin piedad. Yo necesito que las autoridades realicen su labor y que se haga justicia, queremos pedirle acciones al señor alcalde de Cartagena que me conoce perfectamente, porque yo soy una persona de buena familia y de verdad que todos estamos tristes; inclusive en el mismo barrio el día del sepelio hicieron huelga", declaró el artista.
Por su parte el hombre que conducía la moto al momento de los hechos, permanece recluido en un centro asistencial y presuntamente sí tiene antecedentes judiciales. El suceso no deja persona capturadas y hasta ahora, se investigan varias hipótesis.