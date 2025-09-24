Sicarios asesinaron a joven en la avenida Pedro Romero de Cartagena: hay un herido
Los pistoleros le dispararon cuando el occiso iba de parrillero en una motocicleta cerca del Cuartelillo de Olaya
Cartagena
Juan Camilo Salas Pérez, de 21 años, es la reciente víctima del accionar de los sicarios en Cartagena. La Policía Metropolitana confirmó que dos hombres desconocidos perpetraron el crimen en plena avenida Pedro Romero, una de las vías más transitadas del suroriente de la capital de Bolívar.
Al parecer, los homicidas quienes se movilizaban en una motocicleta aprovecharon que el occiso también se desplazaba como parrillero en otro vehículo similar para acabar con su vida.
Todo indica que uno de los sujetos sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones a la altura del sector Central del barrio Olaya Herrera, a pocos metros del semáforo del Cuartelillo.
El conductor de la motocicleta también resultó herido y en estos momentos es valorado por los galenos. La Policía confirmó que al lesionado le registran dos anotaciones judiciales por los delito de porte ilegal de armas de fuego e inasistencia alimentaria.
Hasta el momento se desconocen los móviles del crimen.