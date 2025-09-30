Bebé recién nacida fue rescatada en la Terminal de Transporte Salitre

Colombia.

Una bebé recién nacida fue auxiliada en la Terminal de Transporte Salitre de Bogotá, luego de que su llanto constante alertara a los uniformados que estaban en la zona.

Al llegar al lugar, la Policía encontró a la niña en brazos de un hombre que manifestó ser su tío, pero la cargaba en una posición riesgosa y sin poder atender su necesidad de alimentación inmediata.

Ante la situación, una mujer policía amamantó a la bebé para garantizar su nutrición temporal, mientras se verificaba la situación familiar.

Las autoridades confirmaron que el presunto familiar, no tenía cómo acreditar el parentesco con la recién nacida, por lo que la menor quedó bajo disposición de la entidad administrativa competente para la correspondiente comprobación y el restablecimiento de sus derechos.