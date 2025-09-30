Política

Aprueban en primer debate proyecto que busca regular la eutanasia en el país: Esto sigue en el trámite

La iniciativa fue aprobada en su primer debate con 23 votos a favor. Conozca los detalles en Caracol Radio

Surgeon, physician performs surgical operations, anesthetist or anesthesiologist holding patient&#039;s hand ffor checking state of mand or support in ER room, Medical healthcare concept

Surgeon, physician performs surgical operations, anesthetist or anesthesiologist holding patient's hand ffor checking state of mand or support in ER room, Medical healthcare concept / Pornpak Khunatorn

María Paula Pineda

Colombia

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley estatutaria que busca regular la eutanasia en el país.

Lo que propone esta iniciativa de autoría del representante del Partido Liberal, Juan Carlos Losada, es que se implemente una regulación clara y específica que proteja los derechos de los pacientes, facilite sus trámites y brinde seguridad jurídica a los trabajadores del sector de la salud.

Este es un proyecto que alivia el dolor insoportable que sufre un paciente, que le permite a la gente ejercer un derecho fundamental consagrado en una sentencia de la Corte Constitucional, en varias sentencias de la Corte y que por supuesto garantiza que los colombianos puedan tener una muerte digna, sin dolor y que puedan ejercer su libertad como corresponde”.

¿Cuál es el trámite a seguir?

Este proyecto de ley estatutaria deberá surtir ahora su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y en caso de aprobarse allí, pasaría discutirse en la Comisión Primera y la Plenaria del Senado.

Hay que señalar al tratarse de una ley estatutaria, la iniciativa deberá superar sus tres debates restantes, con mayorías calificadas, antes del 16 de junio de 2026.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad