Aprueban en primer debate proyecto que busca regular la eutanasia en el país: Esto sigue en el trámite

Colombia

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley estatutaria que busca regular la eutanasia en el país.

#POLÍTICA Con 23 votos a favor la Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley que busca regular la eutanasia en el país.https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/8qRPAtY0Ey — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 30, 2025

Lo que propone esta iniciativa de autoría del representante del Partido Liberal, Juan Carlos Losada, es que se implemente una regulación clara y específica que proteja los derechos de los pacientes, facilite sus trámites y brinde seguridad jurídica a los trabajadores del sector de la salud.

“Este es un proyecto que alivia el dolor insoportable que sufre un paciente, que le permite a la gente ejercer un derecho fundamental consagrado en una sentencia de la Corte Constitucional, en varias sentencias de la Corte y que por supuesto garantiza que los colombianos puedan tener una muerte digna, sin dolor y que puedan ejercer su libertad como corresponde”.

¿Cuál es el trámite a seguir?

Este proyecto de ley estatutaria deberá surtir ahora su segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y en caso de aprobarse allí, pasaría discutirse en la Comisión Primera y la Plenaria del Senado.

Hay que señalar al tratarse de una ley estatutaria, la iniciativa deberá superar sus tres debates restantes, con mayorías calificadas, antes del 16 de junio de 2026.