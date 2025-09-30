Aparatos y residuos electrónicos, serán recogidos en tres municipios del Huila

Neiva

La campaña Opitatón del segundo semestre llegará nuevamente a los municipios de Garzón, Pitalito y Neiva, donde los ciudadanos tendrán la oportunidad de entregar de manera gratuita residuos de difícil disposición y evitar que terminen en rellenos sanitarios, quebradas o campos abiertos.

Ampliar

La labor será liderada por la corporación ambiental CAM y se llevará a cabo el 1 de octubre en Pitalito y Garzón, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los puntos de recolección estarán ubicados en el Coliseo Cubierto de Pitalito y el Parque Nazaret en Garzón.

Ampliar

La entidad ambiental recibirá una amplia variedad de residuos posconsumo tanto de hogares como de empresas, entre ellos: luminarias y bombillas fluorescentes, pilas y baterías de todo tipo, equipos electrónicos y partes de computadores, llantas usada (solamente en Neiva), medicamentos parcialmente usados o vencidos de uso humano y veterinario, además de envases y empaques de plaguicidas domésticos e industriales.

En Neiva la jornada de recolección se desarrollará los días 2 y 3 de octubre de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y el punto de acopio será la sede de la CAM en el barrio Las Mercedes por la entrada al vivero.