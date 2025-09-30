300 estudiantes de Pasacaballos en Cartagena contarán con nuevas unidades sanitarias

Cartagena

Más de 300 niños y niñas de Pasacaballos contarán con espacios dignos y seguros gracias a la unión de esfuerzos entre Ladrillera La Clay, Cemento País y la Fundación AGM Huellas de Piedra, quienes avanzan en la construcción de unidades sanitarias que transformarán la vida de la comunidad infantil.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

“Gracias a la colaboración con Ladrillera La Clay y la Fundación AGM Huellas de Piedra estamos construyendo proyectos que impactan positivamente en la niñez y fortalecen el futuro de nuestra región”, afirmó Carlos Espinosa Osorio, gerente comercial de Cemento País.

Espinosa resaltó además el papel de sus aliados: “La participación de Ladrillera La Clay en este tipo de obras es fundamental, ya que su experiencia y calidad en la producción de materiales son clave para garantizar la durabilidad y seguridad de las instalaciones. Y con la Fundación AGM Huellas de Piedra, sumamos sensibilidad social y compromiso comunitario. En Cemento País creemos que cuando trabajamos juntos, construimos bienestar, y este proyecto es un claro ejemplo de eso”.

Con más de 40 años de experiencia, Ladrillera La Clay se ha consolidado como una empresa comprometida con la calidad, la innovación y el desarrollo sostenible. Su aporte, junto a Cemento País y la Fundación AGM Huellas de Piedra, refleja que la verdadera transformación se logra cuando el sector privado y las organizaciones sociales se unen por la comunidad.

Este proyecto, desarrollado en Pasacaballos, no solo traerá beneficios tangibles para los estudiantes de la institución, sino que también refuerza la alianza estratégica entre las tres entidades, consolidando un modelo de trabajo colaborativo al servicio del desarrollo regional y el bienestar de la infancia.