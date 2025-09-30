104 incendios dejan más de 1000 hectáreas de vegetación en el Huila

Neiva

Son 104 los incendios de cobertura vegetal que se han presentado en 21 municipios del departamento que han dejado 1.124 hectáreas de terreno incinerados entre pastos y rastrojos, informó la directora de gestión del riesgo departamental Isabel hernandez.

USFS Ampliar

Según la funcionaria los 104 incendios de cobertura vegetal fueron atendidos por los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres a través de la coordinación que se hace con la comunidad y con los cuerpos de bomberos voluntarios del departamento, enfatizando que ninguno se salió de control.

Los municipios que reportaron mayores conflagraciones fueron El municipio de Palermo con 22 incendios seguidos por el municipio de Aipe 13, Algeciras, Rivera, Suaza y también la ciudad capital.

Hay municipios que se encuentran en alerta, como el municipio Yaguará que está en alerta roja, por la posibilidad de incendios forestales, en alerta naranja el municipio del Agrado, Aipe Baraya, Neiva, Paicol, Rivera, Tesalia, Villavieja e Íquira. El resto de departamento está en una alerta amarilla que es una alerta preventiva. Puntualizó la funcionaria.