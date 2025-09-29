¿Se va o se queda Industrias Murelli en Ibagué? Dialogo con su propietario Jairo Acosta

Ibagué

Hace varios meses el empresario Jairo Acosta agitó el ambiente gremial e institucional de Ibagué al anunciar que trasladaría su planta de producción de rines al sector de Rionegro en el departamento de Antioquia y argumentó que no encontró apoyo por parte de las autoridades locales que no le otorgaron los permisos correspondientes para la ampliación de su planta por incompatibilidades con el Plan de Ordenamiento.

Tras ese anuncio, ¿Qué decidió Jairo Acosta?, ¿Se va o se queda?. En Caracol Radio dialogamos con él y recordó que su empresa dedicada a la fabricación de rines para motocicleta nació en su natal Espinal y por gestión del entonces alcalde de Ibagué, Álvaro Ramírez Gómez, lo convenció para trasladarse a la capital del Tolima.

Acosta señaló que durante más de 20 años ha logrado la comercialización y exportación de sus productos desde Ibagué alcanzando a construir una sólida relación comercial con varias casas fabricantes y dedicadas al ensamble de motocicletas.

Hoy este empresario quien también es reconocido por su trayectoria musical al integrar el dueto de música andina colombiana, Lara y Acosta, reseña que hoy su empresa ha desarrollado importantes procesos de innovación como la creación de un rin sello matic cuya patente ya fue certificada.

Frente a la pregunta: ¿Continúa si o no en Ibagué?

Jairo Acosta, fundador y propietario de industrias Murelli dijo lo siguiente. Reviva la entrevista concedida a Caracol Radio.

Durante el dialogo aprovechó para expresar su inconformidad frente a un cobro de Industria y Comercio que realiza la Secretaría de Hacienda Municipal. Según él, dicho cobro no se podría aplicar teniendo en cuenta jurisprudencia que se ha emitido frente al tema.