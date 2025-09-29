Riña familiar en Bogotá deja una persona muerta: al parecer por “sobrepasarse” con su pareja. Foto: Suministrada.

Bogotá D.C

En el barrio Villa Javier, en la localidad de Bosa en el sur de Bogotá, se presentó una riña familiar dentro del Conjunto Residencial Parques Macarena III, que dejó una persona muerta.

Los vecinos y residentes del edificio quedaron consternados ante los hechos. La Policía Metropolitana de Bogotá fue alertada de la situación y llegó inmediatamente al lugar de los hechos dónde capturaron en flagrancia al responsable del asesinato quien estaba con su ropa llena de sangre.

“El capturado generó lesiones con arma cortopunzante a otro ciudadano con quien departía dentro de una residencia. Al parecer, porque éste se habría sobrepasado con su pareja sentimental ”, aseguró la Teniente Coronel, Carolina Ibagué, Oficial de Guarnición Policía de Bogotá.

Asimismo la persona que resultó herida fue trasladada a un centro médico, sin embargo este fallece debido a la gravedad de las heridas.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.