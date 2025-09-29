Procuraduría respalda decisión del personero de Turbaco sobre suspensión de Inspector de Policía

Cartagena

En una decisión de control disciplinario, la Procuraduría General de la Nación confirmó la suspensión provisional del Inspector Cuarto de Policía de Turbaco, Alexander Polo Calle, medida que había sido adoptada el pasado 15 de julio por el personero municipal, Iván Roca Álvarez.

La suspensión, fijada inicialmente por tres meses, obedece a presuntas irregularidades en la expedición de amparos policivos relacionados con bienes inmuebles. Según la investigación, se identificaron posibles conductas disciplinarias como omisiones en el ejercicio de funciones, incumplimiento de deberes, extralimitación de competencias y favorecimiento indebido de intereses particulares.

La Procuraduría, tras revisar la actuación de la Personería, avaló la medida preventiva al considerar que busca garantizar la independencia del proceso y evitar cualquier riesgo de obstrucción o interferencia por parte del funcionario investigado.

El Inspector Polo Calle ya fue notificado de la decisión y tendrá la oportunidad de presentar sus descargos dentro de la etapa procesal. En paralelo, el Ministerio Público continuará la recolección de pruebas para determinar si hay lugar a sanciones definitivas.

Este caso resalta la importancia de que los servidores públicos actúen con legalidad, transparencia e imparcialidad, especialmente cuando se trata de decisiones sensibles que afectan el uso y posesión de bienes inmuebles en el municipio.