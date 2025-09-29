Páramo devolverá totalidad del dinero a los asistentes del concierto Kendrick Lamar: Este es el proceso

Páramo devolverá totalidad del dinero a los asistentes concierto de Kendrick Lamar: Este es el proceso

La empresa organizadora del evento, Páramo Presenta, escribió una carta a todos los fanáticos de Kendrick Lamar que no pudieron asistir al concierto este sábado 27 de septiembre en Bogotá.

Primero, pidió sentidas disculpas por las afectaciones que causaron a los más de 40.000 personas que compraron las entradas al evento.

“Nos duele profundamente haberles hecho pasar, a quienes asistieron el sábado para ver a Kendrick Lamar, por esa desilusión , esa rabia, esa incertidumbre y esa tristeza. Les pedimos disculpas sinceras, de corazón, a cada una de las personas afectadas”, señalaron en un comunicado.

Asimismo, anunciaron cómo sería el proceso para la devolución 100% del dinero a los compradores.

Indicaron que a través de Ticketmaster se realizará la devolución total del valor de la boleta, incluido el precio del servicio. Esta devolución se hará según el método de pago con el que se realizó en un comienzo.

Devolución del dinero: concierto Kendrick Lamar

Los compradores recibirán en los próximos días las instrucciones en su correo electrónico.

“Este es apenas el primer paso para responderles como se merecen”, escribió Páramo.

Desde la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) resaltaron que la prioridad es que los espectadores reciban el reembolso inmediatamente e informó que los compradores pueden presentar las quejas en los canales habilitados de la entidad.

Comunicado de Páramo

Paso a paso para devolución del dinero:

En un comunicado emitido por Ticketmaster tiquetera oficial del concierto de Kendrick Lamar, recalcaron que las devoluciones se harán por el valor total de las boletas incluyendo cargo del servicio y serán procesadas de acuerdo con el método de pago inicial utilizado para la compra.

Compras con tarjeta de crédito o débito o medios de pago electrónico:

El reembolso se hará automático al medio de pago utilizado bien sea tarjeta de crédito, débito o PSE, esto se hará en los 30 días próximos al recibo de la comunicación. Si por el contrario el usuario desea que sea a otro medio se deberá informar dentro de las siguientes 48 horas una vez recibido el correo.

Compras en efectivo:

Si se realizó la compra en efectivo se deberá hacer la solicitud a través del enlace https://help.ticketmaster.co/hc/es-co con el asunto: “Devolución Kendrick Lamar” antes del 27 de octubre de 2025 y suministrar la siguiente información:

