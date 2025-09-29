Ocañeros afrontan dificultades por suministro de agua

Abrupto corte en el suministro de agua en Ocaña / Foto Archivo

Cúcuta

De manera sorpresiva los ocañeros sufrieron un drástico corte en el suministro de agua potable que terminó generando una emergencia en esa población, al norte del departamento.

Las autoridades civiles informaron que una creciente del río Algodonal derivada de un fuerte aguacero en la ciudad provocó esta situación en la planta de abastecimiento del acueducto municipal.

Al parecer por aumento del nivel de turbidez no se pudo realizar la operación de rutina y se generaron cierres de bocatomas para evitar el suministro de agua en mal estado.

Se informó que en medio de la situación se activó una contingencia para responder a los habitantes que empezaron a generar las alertas por la escasez del líquido en sus hogares y en el comercio.

Se espera que en las próximas horas se restablezca la operación de la empresa de acueducto y alcantarillado al 100%. Y en los lugares altos lentamente se pueda recuperar el suministro.