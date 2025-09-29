María José Suárez: la joven momposina que sigue los pasos de Totó

Por José Luis Donado Rangel

Una voz femenina nueva, dulce y carismática empieza a florecer.

Una voz nacida en las orillas del Rio Magdalena, en la hermosa ‘Ciudad de Dios’, tiene ilusionados a los amantes de la música folclórica de la Depresión Momposina y el Caribe Colombiano, gracias a su gran proyección y talento que empieza a ser noticia en el ámbito nacional e internacional.

Se trata de María José Suárez, la momposina de 26 años que desde niña se destacó interpretando distintos instrumentos musicales, como la flauta, las maracas, el clarinete y hoy por hoy es ni más ni menos que una de las vocalistas principales de ‘Tambores de Totó’, la agrupación heredera del legado de Totó la Momposina, que sigue llevando toda su riqueza musical a distintos países alrededor del mundo.

Tuvimos la oportunidad de entrevistar a María José en la Albarrada Momposina y nos contó un poco sobre lo que ha sido su carrera en la música desde que era una niña en su natal Mompox.

“Tuve una infancia muy tranquila, Mompox ofrece una tranquilidad inmensa. Lo viví de manera más sencilla porque no se vislumbraba el turismo que hay hoy. Era una burbujita, un espacio ideal para crecer”. explicó.

En la música, fueron sus padres, quienes la impulsaron desde pequeña. Su madre la enseñó a tocar flauta dulce con tan solo cuatro años, tiempo después tuvo su primera clase formal con la flauta traversa y desde entonces ha sido un camino del que no se volvió a salir, por el contrario se intensificó, encontrando su gran pasión.

Hoy, María José es licenciada en música, clarinetista profesional y actualmente se encuentra terminando una Maestría en Músicas Colombianas en la Universidad del Bosque en Bogotá.

“Pienso que las músicas de este país, de Colombia son supremamente importantes, son experiencias muy valiosas para enaltecer y llevar todo ese legado de ritmos y sonidos a todos los rincones que se puedan” expresó.

Su incursión en canto

María José, se le iluminan los ojos para destacar que siempre supo que tenía un grado de afinación para el canto, pero nunca se atrevió a cantar hasta hace poco. Estuvo en diferentes formatos, pero siempre detrás de un instrumento o en algunas agrupaciones folclóricas, tocando las maracas, hasta que un día decidió intentarlo, a partir de entonces se dedica más a cantar.

‘Tambores de Totó’

Su amor por la música y su tenacidad le han traído frutos a sus 26 años. María José vive intensamente su experiencia como vocalista en la agrupación ‘Tambores de Totó’.

“Es increíble y a veces me pregunto si esto es real. Se dio porque al retirarse la maestra Totó, el grupo quiso continuar su legado musical y a la vez trabajar en las músicas tradicionales de nuestro país. Se realizó una convocatoria donde estaban buscando diferentes cantantes en todo el país, entonces fue un impulso y decidí participar y afortunadamente fui una de las elegidas” afirmó.

Es un gran punto de partida, aunque antes María José, ya había tenido la oportunidad de participar en el Festival Nacional de la Cumbia en el Banco Magdalena, concurso que fue motivo de inspiración porque fue un homenaje a la maestra Totó la Momposina.

“La maestra Totó la Momposina ha sido una de las personas más importantes e influyentes en mí desde que tengo uso de razón. Uno crece escuchando a Totó. Tuve la oportunidad de compartir con ella hace dos años en México, donde estuvo en un concierto, la conozco personalmente y he tenido la oportunidad de cantar junto a ella” relata la artista momposina.

María José Suarez también ha mostrado su talento con la Gran Banda La valerosa de Mompox, donde ha sido clarinetista participando en varios festivales, como el Festival Departamental de Bandas de Bolívar en Cartagena y en 2023 fue vocalista principal en el Festival de Jazz realizado en su tierra.

“Par mí es un honor integrar la Gran Banda La Valerosa. Son músicos muy buenos, hay una hermandad, he participado con ellos en tres festivales como clarinetista, ocupando los primeros lugares” afirmó.

La experiencia cantando en otros paísesGracias a su vinculación con la agrupación ‘Tambores de Totó’, María José Suarez ha tenido la oportunidad de cantar en otros países como México y Ecuador, en este último vivió una experiencia inolvidable.

“Uno se llega a dimensionar, la magia de lo que ocurre en ese proyecto, de los retos más grandes que he tenido ocurrió a finales del año pasado (2024) tuvimos un concierto en Ecuador y estaba gratamente sorprendida porque nunca había cantando ante tantas personas, eran aproximadamente 8 mil a 9 mil personas que estaban en esa plaza, fue un concierto grande, estar por fuera de tu patria y tener una acogida tan bonita es inolvidable” destacó.

Su anhelo con la música

Así mismo, la cantante nacida en Mompox, expresa que su anhelo como artista es continuar el trabajo de seguir rescatando “nuestras músicas, llevándolas a otro nivel, demostrarle al mundo que tenemos un país, supremamente rico de muchas expresiones musicales, artísticas, danzarías, y me parece fascinante tener ese propósito como proyecto de vida” puntualizó.

Además de cantar con Tambores de Totó, María José está en su propio proyecto de investigación, relacionado con el chandé, ritmo representativo en la depresión momposina, el cual lo cataloga como una combinación entre la investigación y creación; precisamente en esa búsqueda de exaltar nuevas músicas, sonidos o expresiones que no están tan popularizadas o industrializadas.

María José Suarez, honrando el legado de Totó la Momposina y llevando con orgullo su Mompox del alma, muy seguramente continuará conquistando los grandes escenarios de la música en el mundo.