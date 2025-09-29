Lluvias causan afectaciones en tres viviendas y varias vías en Pensilvania, Caldas

Manizales

Tres viviendas resultaron afectadas por las lluvias de las últimas horas en el municipio de Pensilvania, donde, además, se reportó el cierre de la vía que de ese municipio comunica al corregimiento de Arboleda. A esta hora el cuerpo de Bomberos realiza visitar para identificar más familias damnificadas

Jhon James Gómez, director de la Unidad de Gestión de Riesgo de Pensilvania, informó que las lluvias causaron varias emergencias durante el fin de semana en por lo menos tres viviendas, una de está en peligro de deslizamiento y las otras dos tienen pérdida total de sus techos. Gómez también confirmó que las vías hacían el corregimiento de Arboleda también están afectadas tanto así que por momentos la localidad ha estado aislada.

“Se presentan fuertes precipitaciones en diversos sectores del municipio de Pensilvania dejando como resultado el cierre vial por deslizamiento en el tramo Arboleda- Puerto Venus”, dijo Gómez

Las lluvias continúan en esa zona del departamento de Caldas y por eso los bomberos adelantan monitoreos constantes para actualizar los censos de las personas afectadas.

“Asociado a estas fuertes precipitaciones también se presentaron vientos huracanados o vientos fuertes en el municipio dando como saldo dos viviendas con pérdida total de cubierta una en la vereda el Alto y la otra en la vereda los Medios”, dijo el funcionario

Combos de maquinaria de la Gobernación de Caldas son enviados a esta hora para ayudar a despejar las vías de los corregimientos afectados en Pensilvania.