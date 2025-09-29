Incendios forestales aumentaron un 20% en Cúcuta por las altas temperaturas

Cúcuta.

Las olas de calor que se han sentido en Cúcuta y su área metropolitana durante los últimos meses han disparado las emergencias ambientales.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de la ciudad, en lo corrido de 2025 se registra un aumento del 20% en los incendios forestales en comparación con el año anterior.

El teniente Edwin Ríos, oficial de servicio, explicó que mientras en 2024 se atendieron alrededor de 180 casos, este año ya se superan los 200 reportes.

La mayoría de emergencias se concentran en lotes baldíos con vegetación reseca y en zonas de interfaz, donde el fuego amenaza viviendas.

Además de las altas temperaturas, el descuido humano es otro factor que agrava la situación. “Cuando se hacen fogatas en los paseos de olla y no se apagan correctamente, una brisa puede arrastrar las brasas hacia la vegetación y provocar incendios de gran magnitud”, señaló el oficial.

Uno de los casos más recientes se registró en el municipio de San Cayetano, en el sector de Cornejo, donde el fuego alcanzó a acercarse a una estación de servicio, situación que obligó a la intervención de ocho bomberos y dos máquinas para controlar las llamas.

Frente a la ola de calor, el Cuerpo de Bomberos recomienda a la ciudadanía mantener medidas de autoprotección como la hidratación constante, el uso de ropa fresca y bloqueador solar, además de evitar prácticas riesgosas que puedan desencadenar emergencias ambientales.

Ríos recordó también que la institución ya se prepara para la temporada de lluvias, que en Cúcuta suele generar inundaciones debido al colapso del sistema de alcantarillado. Actualmente, cuentan con 10 máquinas apagafuegos y equipos de rescate para atender cualquier eventualidad.